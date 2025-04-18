المدارس الكورية تتخلى عن ألبومات التخرج خوفاً من التزييف العميق وجرائم الإنترنت

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في إحدى المدارس الابتدائية في مقاطعة كيونغ كي، يدرس حوالي 100 طالب في الصف السادس ويستعدون للتخرج في فبراير القادم. ولكن، على عكس السنوات السابقة، قررت المدرسة هذا العام عدم إنتاج ألبوم تخرج، ويعود ذلك إلى قرار لجنة تشغيل المدرسة . وفي هذا السياق، صرح مسؤول في المدرسة قائلا: "لم يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في التقاط الصور خوفا من الجرائم الرقمية وتسرب المعلومات الشخصية"، و"يبدو أن هذا العام سيكون الأول منذ افتتاح المدرسة في الستينيات الذي لا يتم فيه إعداد ألبوم للتخرج ".

ومن الجدير بالذكر أن شهر أبريل عادة ما يكون وقتا مزدحما للمدارس لالتقاط صور ألبوم التخرج. إلا أنه في هذا العام، يتزايد عدد المدارس التي تتخلى عن إنتاج تلك الألبومات. ويرجع السبب في ذلك إلى الانتشار المتزايد للجرائم الرقمية، بما في ذلك التلاعب والتحرير باستخدام التقنيات الرقمية، كالتزييف العميق، الأمر الذي أثار مخاوف من إساءة استخدام صور الخريجين والموظفين.

ونتيجة لذلك، تقوم المدارس باستطلاع آراء الطلاب وأولياء الأمور بشأن مسألة إنتاج ألبوم التخرج. وعلى سبيل المثال، تضمن استطلاع رأي أجرته إحدى المدارس الابتدائية في دايجون هذا العام بشأن طلبات ألبوم التخرج بنداً للتحقق من الموافقة على عبارة تنص على "عدم تحميل المدرسة المسؤولية القانونية في حال وقوع جريمة تزييف عميق". ويعكس هذا التردد لدى المدارس في إنتاج الألبومات وقوع حالات فعلية تم فيها استخدام صور المعلمين والطلاب في جرائم تستخدم التقنيات الرقمية.

وفي هذا الصدد، أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين بارتفاع عدد ضحايا التزييف العميق بأكثر من 3.3 مرات من 423 حالة في عام 2023 إلى 1384 حالة في عام 2024، حيث شكل المراهقون من بين هؤلاء الضحايا 46.3%، أي ما يقرب من النصف.

وعلى صعيد آخر، يتزايد قلق المعلمين أيضا. ففي استطلاع أجري في أكتوبر من العام الماضي، أجاب 93.1% من المعلمين المشاركين البالغ عددهم 3294، بأن الصور المدرجة في ألبومات التخرج من المدرسة يمكن إساءة استخدامها في التزييف العميق، بل إن 67.2% من إجمالي المشاركين، طالبوا بضرورة التوقف عن إنتاج ألبومات التخرج تماما.

في المقابل، تباينت ردود فعل أولياء الأمور. فبينما أعرب بعضهم عن أسفهم لعدم وجود ألبوم يحتوي على صور الأصدقاء الذين درسوا معا أو صور المعلمين، معتبرين أنهم سيفقدون بذلك وسيلة للتذكر في المستقبل، أبدى آباء آخرون عدم رغبتهم في إنتاج الألبوم خوفا من إساءة استخدام صور أطفالهم في التزييف العميق وانتشارها على الإنترنت.

وفي محاولة لإيجاد حلول بديلة، تقترح المدارس التي لا تنتج ألبومات تخرج خيارات مثل الألبومات الرقمية على مستوى الفصل أو توفير صور تذكارية فردية بدلا من النسخ المطبوعة التي تضم جميع الطلاب.