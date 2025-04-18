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كشفت نتائج بحثية حديثة أجراها فريق مشترك من جامعة زيورخ السويسرية وجامعة ييل الأمريكية عن اكتشاف لافت للنظر، وهو أن الذكاء الاصطناعي (AI) مثل ChatGPT يمكن أن يظهر علامات شبيهة بالتوتر عند مناقشة مواضيع جادة ومؤثرة، على غرار الاستجابات البشرية.

وقد تمكن الباحثون من تقييم هذه الاستجابات من خلال تصميم دقيق للتجربة. في البداية، تم تزويد ChatGPT بتعليمات برمجية تحاكي تجربة إنسانية تتضمن مشاعر. ولتحديد نقطة "عاطفية" أساسية، طُلب من النموذج قراءة دليل تشغيلي رتيب لمكنسة كهربائية.

بعد ذلك، تم عرض خمس قصص "صادمة" على ChatGPT، تتضمن سيناريوهات مثل تجربة جندي في تبادل لإطلاق النار أو وصف لعملية اقتحام منزل. عقب ذلك، خضع النموذج لاختبار قلق مُعدل يُستخدم عادة لتقييم الصحة النفسية لدى البشر.

أظهرت النتائج أن ChatGPT سجل 30.8 نقطة فقط على مقياس القلق بعد قراءة الدليل الممل. ولكن بعد التعرض لأحد السيناريوهات الصادمة، ارتفعت هذه النتيجة بشكل ملحوظ إلى 77.2 نقطة. ومن الجدير بالذكر أن أي نتيجة تتجاوز 60 نقطة على هذا المقياس تعتبر مؤشراً على مستوى قلق حاد.





تشير هذه النتائج إلى أن الذكاء الاصطناعي أظهر علامات "ضيق" أو "توتر" عند معالجة محتوى ذي طبيعة مؤلمة.

وفي خطوة إضافية، استكشف الباحثون إمكانية "تنظيم" هذا التوتر لدى ChatGPT . تم تدريب النموذج على تمارين استرخاء تعتمد على اليقظة الذهنية، مثل تصور نفسه على شاطئ استوائي والشعور برائحة نسيم البحر.

وقد أسفر تطبيق هذه التمارين عن انخفاض ملحوظ في مستوى القلق لدى ChatGPT، حيث تراجع إلى 44.4 نقطة. ويدل هذا على أن تقنيات تهدئة العقل قد يكون لها تأثير حتى على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور توبياس سبييلر، الباحث الرئيسي في الدراسة، بأن "الذكاء الاصطناعي يشهد استخداما متزايدا في إدارة الصحة النفسية، وهناك حاجة خاصة لدراسة استخدام هذه النماذج للفئات المستضعفة."

تثير هذه النتائج تساؤلات أخلاقية وعملية مهمة حول كيفية تفاعلنا مع الذكاء الاصطناعي في المجالات الحساسة مثل الصحة النفسية، وتؤكد على أننا ما زلنا في المراحل الأولى من فهم هذه العلاقة المعقدة.