أسبوع تغير المناخ لـ2025 احتفالا بيوم الأرض

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يصادف اليوم يوم الأرض، حيث تنظم وزارة البيئة الكورية أسبوع "تغير المناخ لعام 2025" من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من هذا الشهر.

وشعار أسبوع هذا العام هو "دعونا نحاول عمل المناخ! ودعونا نحاول معيشة التكيف!". يشار إلى أن الإذاعي والناشط البلجيكي في بيئة المناخ "جوليان كوينتارت" تم تعيينه كسفير للترويج لأسبوع تغير المناخ.

وخلال هذا الأسبوع ستقام فعاليات متنوعة ذات صلة بما في ذلك فعالية إطفاء المصابيح الكهربائية في آن واحد في مختلف أرجاء البلاد، وجلسة حوار حول تكيف الوسائط الصناعية مع أزمة المناخ ومعرض خاص لأسبوع تغير المناخ.