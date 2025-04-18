عودة ضريح جونغ ميو إلى أحضان المواطنين بعد 5 أعوام

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أطلقت الهيئة الكورية للتراث الوطني معرضا خاصا أمس بعنوان "ضريح جونغ ميو باعتباره مساحة محترمة"، احتفالا بالذكرى الثلاثين لتصنيف جونغ ميو كموقع للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو واستكمال ترميم قاعته الرئيسية. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى السادس عشر من شهر يونيو القادم.

الجدير بالذكر أن ضريح جونغ ميو عبارة عن مزار يتم فيه أداء طقوس الأجداد لملوك وملكات أسرة جوسون. وبنيت قاعته الرئيسية لأول مرة في عام 1395. وتعرضت للاحتراق خلال الغزو الياباني للمملكة الكورية في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي.

وبعد ذلك قام الملوك "كوانغ هيه " و"يونغ جو " و"هون جونغ " بإعادة بنائها بحيث تتكون القاعة الرئيسية من 19 غرفة يتم فيها الاحتفاظ بـ49 لوحة تذكارية للملوك والملكات في مملكة جوسون بمن فيهم مؤسس المملكة "لي سونغ كيه".

وتم تخصيص مزار جونغ ميون ككنز وطني في عام 1985، ثم تسجيله كتراث عالمي لليونسكو في عام 1995. ويقدم المعرض الحالي تاريخ التوسعة وإعادة بناء والصيانة للمزار.

كما سيقام عرض ليلي خاص لموسيقى طقوس جونغ ميو من الرابع والعشرين من هذا الشهر إلى الثاني من الشهر القادم كما سيتم تنظيم فعالية لاستعادة بعض الطقوس الوطنية التي كانت الملكات تشارك فيها من السادس والعشرين من هذا الشهر إلى الثاني من الشهر القادم.

علاوة على ذلك سيتم الكشف عن طقوس جونغ ميو الكبيرة في القاعة الرئيسية الجديدة لأول مرة منذ ستة أعوام أمام الجمهور في الرابع من شهر مايو القادم بعد أن أقيم سابقا على حجم أصغر بسبب جائحة كورونا وعملية إعادة ترميم القاعة.

يشار إلى أن القاعة الرئيسية التي يبلغ طولها 101 متر، بمثابة تحفة فنية من العمارة الخشبية في مملكة جوسون. وبعد إعادة ترميمها تمت استعادة الجزء الأفقي المركزي من السقف بلونه الأبيض المنعش وأصبحت بلاطاتها أكثر أناقة.

وفي السابق، كانت هناك مشكلة تتعلق بعدم توزيع الحمل بشكل صحيح بسبب استخدام البلاطات المصنوعة في مصنع والمصنوعة يدويا معا، لذلك تمت إعادة بناء هيكلها بأكمله باستخدام 70 ألف بلاطة مصنوعة يدويا فقط.

وفي عملية إعادة الترميم الأخيرة التي جرت لأول مرة منذ ثلاثين عاما تقريبا بعد العملية السابقة بين عامي 1989 و1991، تم ضخ مبلغ عشرين مليار وون أي ما يساوي حوالي 14 مليون دولار خلال الخمس سنوات الماضية.

وفي حفل الانتهاء من عملية إعادة الترميم الذي أقيم يوم الأحد الماضي، أشاد وزير الثقافة الكوري "يو إين تشون" بتفاني العديد من الفنيين للحفاظ على عظمة وكرامة جونغ ميو، معربا عن أمله في أن يتم تقاسم قيمته عبر الأجيال.