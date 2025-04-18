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استغرقت عملية تسلق 123 طابقا يبلغ ارتفاعه 555 مترا 18 دقيقة و32 ثانية فقط.

فقد نظمت شركة برج لوتيه العالمي يوم الأحد الماضي سباق ماراثون طريف بعنوان "لوتيه ورلد تاور سكاي ران مع سبايدر لعام 2025" في برج لوتيه بمشاركة ألفين و500 لاعب.

ويتزايد عدد المشاركين في هذا الحدث، الذي تبلغ رسوم المشاركة فيه 50 ألف وون أي ما يساوي حوالي 35 دولارا للشخص الواحد، كل عام. وعلى وجه الخصوص، سجلت مسابقة "سكاي ران للأطفال" التي يُكوِّن فيها ولي أمر واحد وطفل واحد فريقا للركض معا، معدل منافسة بلغ 100 إلى 1 حيث تقدم أكثر من 5 آلاف شخص للانضمام إلى 50 فريقا.

وهذا الماراثون عبارة عن حدث يتضمن الصعود على الدرج في برج لوتيه ورلد المكون من 123 طابقا بارتفاع 555 مترا. وقالت السيدة المكسيكية" ديانا دورانتي" التي شاركت في ماراثون هذا العام إن سكاي ران تجربة فريدة للغاية لا يمكن الاستمتاع بها إلا في سيول، مؤكدة أنها ستتدرب بجد لتشارك فيها مرة أخرى.

واحتل المركز الأول في الماراثون السيد آن بونغ جون بعد أن قفز إلى الطابق العلوي في 18 دقيقة و32 ثانية. ويعد هذا هو فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه العام الماضي بينما حصلت السيدة "كيم هيون جا" على المركز الأول في فيئة السيدات بعد أن سجلت رقما قياسيا قدره 21 دقيقة و8 ثوان.

وقال السيد آن إنه سعيد لأنه تمكن من تقصير رقمه القياسي بحوالي دقيقة مقارنة بالعام الماضي، وأنه سيحاول الوصول الى الطابق العلوي في 17 دقيقة في العام القادم.

الجدير بالذكر أن شركة برج لوتيه العالمي منحت جوائز مالية وتذكارية للفائزين من المركز الأول إلى الثالث في فئتي الذكور والإناث.

كما قدمت لجميع المشاركين الذين أكملوا السباق ميداليات وشهادات إتمام رقمية ومشروبات ووجبات خفيفة.

ومن المقرر أن يتم التبرع بجميع رسوم الاشتراك في الماراثون لصندوق تشغيل مركز بوباس لإعادة تأهيل الأطفال والتابع لمؤسسة لوتيه الطبية.

وبهذه المناسبة قال رئيس شركة لوتيه "جانغ جيه هون" إن سباق سكاي ران هو تحد جميل يمنح الأمل للأطفال الذين يخضعون لعلاج إعادة التأهيل في كوريا من خلال التبرع برسوم المشاركة.