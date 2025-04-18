مطار إنتشون في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد المسافرين

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أن مطار إنتشون الدولي احتل المركز الثالث بين المطارات حول العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين.

ويعد هذا هو أعلى تصنيف للمطار الكوري منذ افتتاحه في عام 2001. وفي العام الماضي، أكمل المطار المرحلة الرابعة من التوسعة، مما أدى إلى مضاعفة حجم المبنى رقم 2، وتأمين ثالث أكبر بنية تحتية للمطارات في العالم حيث ارتفع إلى المراكز الثلاثة الأولى من حيث خدمة الركاب.

وقالت مؤسسة مطار إنتشون مؤخرا إنها سجلت 70 مليونا و669 ألفا و246 مسافرا دوليا في عام 2024 ليحتل المطار المركز الثالث في التصنيف العالمي وفقا لمجلس المطارات الدولي. وكان أعلى تصنيف سابق له هو المركز الخامس في عامي 2018 و2019.

ووفقا لمجلس المطارات الدولي، استقبل مطار دبي في الإمارات أكبر عدد من المسافرين الدوليين في العالم، بـ923 مليونا و315 ألفا و506 مسافرين. وتلاه مطار هيثرو في المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بـ79 مليونا و194 ألفا و330 مسافرا، ثم مطار إنتشون في المرتبة الثالثة.

ثم جاء مطار شانغي في سنغافوره، ومطار سخيبول في أمستردام عاصمة هولندا في المركزين الرابع والخامس على التوالي. الجدير بالذكر أن أداء مطار إنتشون للمسافرين سجل ارتفاعا بنسبة 26.7% مقارنة بعام 2023، مسجلا أعلى معدل نمو بين المطارات الخمسة الكبرى.

وقال مسؤول في مطار إنتشون إن عدد الركاب خلال موسم الذروة زاد بشكل كبير في العام الماضي، كما زاد عدد شركات الطيران العاملة في المطار ليبلغ 98 شركة بفضل توسع البنية التحتية فيه. وتتوقع مؤسسة مطار إنتشون أن يصل عدد المسافرين الدوليين هذا العام إلى ما بين 73 مليونا و77 مليون مسافر.

كما سجل أداء الشحن الدولي في مطار إنتشون مليونين و906 آلاف و67 طنا العام الماضي بزيادة نسبتها 7.4% بالمقارنة مع العام السابق ليحتل المطارالكوري المرتبة الثالثة عالميا.

تجدر الإشارة إلى أن مطاريْ هونغ كونغ وشنغهاي جاءا في المركزين الأول والثاني على التوالي في نفس المجال.



