شارة صورة الزعيم في كوريا الشمالية

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من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى إلى المواطنين العاديين، يرتدي الكوريون الشماليون باستمرار إكسسوارا مميزا مثبتا على الجانب الأيسر من صدورهم. ويُعرف هذا العنصر باسم "شارة البورتريه"، أو "شارة كيم إيل سونغ" أو "شارة كيم جونغ إيل". وتُعد تلك الدبابيس المثبتة على صدر السترة وتحمل صور زعماء البلاد السابقين، رمزا قويا يعزز النظام السياسي الوراثي في كوريا الشمالية. فما هو المعنى العميق الكامن وراء هذه الشارة، الذي يجعلها عنصرا لا غنى عنه في الزي اليومي للكوريين الشماليين؟





غالبا ما تظهر وسائل الإعلام الكورية الشمالية الأطفال وهم يرتدون أوشحة حمراء زاهية. وهؤلاء أعضاء في اتحاد الأطفال الكوريين، وهي منظمة تفرض العضوية على جميع الأطفال الكوريين الشماليين. وبمجرد بلوغهم سن الرابعة عشرة، لا يعودون يرتدون الوشاح الأحمر، وبدلا من ذلك، يبدؤون في ارتداء شارات صور الزعماء.





في كوريا الشمالية، لا يُسمح للسجناء بارتداء شارات صورة الزعماء. بصفته عم "كيم جونغ أون"، شغل "جانغ سونغ تيك" ثاني أعلى منصب في السلطة في كوريا الشمالية قبل أن يتم التخلص منه بشكل مفاجئ في عام 2013. والجدير بالذكر أنه خلال مثوله أمام المحكمة، لم يرتدِ شارة الصورة المعتادة، في لفتة رمزية تدل على تجريده فعليا من مكانته وجعله سجينا مدانا. ويُطلب من المواطنين الكوريين الشماليين ارتداء شارات صور الزعماء بدءا من دخولهم إلى رابطة الشباب الوطني الاشتراكي، وهي منظمة تضم الطلاب والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و30 عاما. وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن يرتدي المواطنون هذه الشارات طوال حياتهم وفي كل مكان عام، فإن اللوائح التي تحكم استخدامها صارمة للغاية.





"بارك مين جو 박민주":

في كوريا الشمالية، لا يُنظر إلى إلى الشارة على أنها مجرد إكسسوار، بل هي شيء مقدس يكاد يكون مشبعا بالحياة. وتنص "المبادئ العشرة لتأسيس نظام أيديولوجي متجانس"، وهي المبادئ التوجيهية العليا التي تحكم الحياة اليومية للكوريين الشماليين، على أنه يجب التعامل مع الصحف واللوحات ومقاطع الفيديو والشارات والتماثيل التي تحمل صورا بأقصى درجات التقديس. وهذا يعني أنه يجب على المرء تجنب التصرفات غير المبالية مثل وضع أشياء عليها بشكل عرضي أو الإشارة إليها بإصبعه أو وضع علامات أو خربشة على سطحها. حتى عملية تنظيف الشارات تتبع بروتوكولات صارمة: فيجب استخدام قطعة قماش خاصة، ويجب أن تتم عملية التنظيف نفسها بعناية فائقة ووقار شديد.





يجب أن تظل الشارة نظيفة ولامعة ولا تشوبها شائبة. وبما أن المواطنين يحملونها باستمرار رمزا للكرامة العليا، فمن المتوقع أن يحافظوا على سلوك أخلاقي لا تشوبه شائبة. ومن بين إرشادات ارتداء الشارة، فإن أهم مبدأ هو وضعها بدقة على الجانب الأيسر من الصدر، فوق القلب.





"بارك مين جو 박민주":

يجب ارتداء الشارة على الجانب الأيسر من الصدر، فوق القلب. ويحمل هذا الموضع أهمية مزدوجة، تتمثل في إظهار الالتزام الثابت بخدمة القادة بإخلاص شديد وتقديرهم أكثر من حياة المرء نفسها. فالقلب يجسد جوهر حياة الشخص، وارتداء الشارة في هذا الموقع بالتحديد يجل على أنها تمثل شيئا أثمن بكثير من الحياة نفسها. وهناك مفهوم أكاديمي يُعرف بـ"الشيء المتحرك الذي لا يمكن أن يتغير"، وهو يشير إلى الشيء الذي يحافظ على جوهره بينما يكون قابلا للنقل المادي. ومن أمثلة ذلك خاتم الزواج: فهو شيء صغير قابل للنقل لكنه يشير باستمرار إلى الالتزام المقدس بالزواج. وتخدم شارة صور الزعماء نفس الغرض. ففي أثناء حمل هذا الشيء صغير الحجم، يؤكد الناس باستمرار على ولائهم الثابت.





بالنسبة للكوريين الشماليين، تُعد الشارة عنصرا ثمينا يجب أن يعتزوا به أكثر من حياتهم الخاصة. ويجب على الطلاب المسجلين في المرحلة الإعدادية وما فوق ارتداء تلك الشارة عند الذهاب إلى المدرسة. ويمتد هذا التكليف ليشمل الأفراد عند الذهاب إلى العمل أو المشاركة في المناسبات الرسمية، وكذلك المبعوثين الدبلوماسيين عند تمثيل الدولة في الخارج. كما أن عواقب عدم ارتداء الشارة وخيمة، ومن المحتمل أن تشمل العمل القسري، لذلك أصبح ارتداء الشارة جزءا من الحياة اليومية. ولكن متى أدخلت كوريا الشمالية لأول مرة ممارسة ارتداء تلك الشارة؟





"بارك مين جو 박민주":

في الصين، اكتسبت شارات "ماو تسي تونغ" شعبية واسعة النطاق منذ عام 1966 مع بداية الثورة الثقافية. وبالمثل، كانت شارات "لينين" منتشرة انتشارا واسعا في روسيا خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وتم استيرادها بعد ذلك إلى كوريا الشمالية. وأصبح المسؤولون الكوريون الشماليون يرتدون شارات "لينين" كرمز لولائهم لحزب العمال. في عام 1967، قضى "كيم إيل سونغ" على جميع معارضيه السياسيين وأسس نظامه الديكتاتوري. ومنذ تلك المرحلة وحتى أوائل السبعينيات، تم وضع نظام لإجبار المواطنين على ارتداء شارة صورته، وهي عملية قادها ابنه "كيم جونغ إيل". وخلال المؤتمر الخامس للحزب في عام 1970، اقترح "كيم جونغ إيل" إنشاء شارة تظهر صورة والده كقائد أعلى وتوزيعها على نطاق واسع. وأصدر تعليمات إلى استوديو "مان سو ديه" للفنون في بيونغ يانغ لإنتاج هذه الشارات.





وفقا لوكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية، فإن شارة "كيم إيل سونغ"، التي يتعين على جميع المواطنين الكوريين الشماليين ارتداؤها، تم إنشاؤها وتوزيعها لأول مرة في عام 1970 بناء على توصية من الأمين العام آنذاك "كيم جونغ إيل".





تطورت تلك الشارة على مر السنين. فقد بدأت كشارة مستديرة تحتوي على صورة "كيم إيل سونغ" فقط. وفي وقت لاحق، تحولت إلى شارة "صورة الحزب" التي أدمجت وجه "كيم إيل سونغ" داخل العلم الأحمر لحزب العمال. وبعد ذلك، ظهرت شارة "الصورة المزدوجة" التي تُظهر كلا من "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل". ثم أعقب ذلك شارة تظهر "كيم جونغ إيل" بمفرده. وفي العام الماضي، تم الكشف عن شارة جديدة أخرى.





ظهرت الشارة التي تحمل صورة "كيم جونغ أون" في إحدى المناسبات الرسمية العام الماضي، مما يشير إلى أن عملية تقديس شخصيته تكتسب زخما. ومنذ صعوده إلى السلطة بقاعدة تأييد ضعيفة نسبيا، ظل "كيم جونغ أون" يعمل بجد على تقديس والده وجده. ومع ذلك، في عام 2015، بعد سنوات قليلة فقط من قيادته، حضر حفلا تذكاريا بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين على وفاة جده "كيم إيل سونغ" دون أن يرتدي شارة التقديس.





وفي تناقض صارخ، كان جميع المسؤولين العسكريين المرافقين له يرتدون شارات تحمل صور الزعيمين السابقين. بعد أن أظهر إشارات على النأي بنفسه عن إرث أسلافه، يعمل "كيم جونغ أون" بنشاط على صياغة هويته السياسية المتميزة منذ عام 2021. فقد أزال صور "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل" من بعض قاعات الاجتماعات الحزبية. وفي عام 2022، ظهرت لوحة جدارية تصور "كيم جونغ أون" نفسه، وبحلول عام 2024، أصدر شارته الخاصة أيضا.





في مايو من العام الماضي، حضر "كيم جونغ أون" حفل الانتهاء من كلية لتدريب الكوادر المركزية لحزب العمال. وفي ذلك الوقت، أظهرت إحدى الصور لوحة لـ"كيم جونغ أون" إلى جانب لوحتين لصور والده وجده. وفي كوريا الشمالية، تحمل هذه الصور أهمية رمزية عميقة.





"بارك مين جو 박민주":

في كوريا الشمالية، تنتشر صور "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل" و"كيم جونغ أون" المعلقة في كل مكان في جميع أنحاء البلاد، داخل وخارج الأماكن العامة والخاصة، من محطات القطارات وعربات مترو الأنفاق إلى المدارس والمصانع والمكاتب وحتى غرف المعيشة في المنازل الخاصة. وعندما يستلم مواطن كوري شمالي منزلا جديدا أو ينتقل إلى منزل جديد، فإن أول ما يتوجب عليه فعله هو تعليق تلك الصور. هذه هي القاعدة. يجب عرض الصور في أنظف وأبرز مكان داخل المنزل، ولا يجب تعليق أي شيء آخر فوقها. ويجب على العائلات تنظيف تلك الصور يوميا، وهو طقس يتجاوز مجرد التنظيف بل يُشار إليه بوقار على أنه "مشروع الإخلاص". وكجزء من هذا الروتين، يحصلون على قطعة قماش مميزة ومرتفعة الثمن، ويطلقون عليها اسم "قماشة الإخلاص"، ويتم تخزينها بعناية في "صندوق الإخلاص" أيضا. وفي كل صباح، يتم استخدام قطعة القماش الثمينة هذه بدقة لتنظيف الصور بلطف، لضمان عدم وجود أدنى ذرة غبار تلطخ صور القادة المبجلين.





يوقر الكوريون الشماليون صور الزعماء بنفس الاحترام العميق الذي يظهرونه تجاه شاراتهم الثمينة. وتنص "المبادئ العشرة لتأسيس نظام أيديولوجي متجانس"، والتي تقدرها كوريا الشمالية أكثر من دستورها، على ضرورة التعامل مع صور الزعماء والتعامل معها بأقصى درجات العناية والتبجيل، وحمايتها بيقظة تامة.





تُشيد وسائل الإعلام في كوريا الشمالية بالأفراد الذين خاطروا بسلامتهم الشخصية لحماية صور قادتهم باعتبارهم شخصيات بطولية. فلماذا تنظر الدولة الشيوعية إلى تلك الشارات وصور الزعماء بتقدير كبير؟





"بارك مين جو 박민주":

يتعلق الأمر في الأساس برفع القادة إلى مرتبة مقدسة. وفي حين أن خيانة زملائهم من البشر قد يكون من الممكن تصورها، إلا أن خيانة المقدسين هي أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق. والمغزى الذي تشير إليه كوريا الشمالية بخفاء هو: إذا كنت ستخون شخصا لديه القدرة على فرض شارات تحمل صورته على صدر كل مواطن وتعليق صوره في كل مكان، فما هي العواقب التي ستترتب حتما على ذلك؟ أنت محاط بوجوه "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل" و"كيم جونغ أون" طوال يومك. هذه الصور والشارات تعطيك الرسالة بصمت: "إنهم يراقبونك باستمرار". هذا شكل متطور من أشكال التلاعب النفسي. فمن خلال جعل صور القادة تسكن في كل مكان في حياتك وعلى مرأى منك باستمرار، فإنها تجعل التمرد يبدو مستحيلا. إنها تخلق تكييفا نفسيا يوحي بأن "هذه الشخصيات هي جزء لا يتجزأ من وجودي منذ ولادتي، وهذه ببساطة هي طبيعة الحياة"، مما يؤدي إلى تحييد أي إمكانية للتساؤل النقدي. ويصبح من الواضح أن كوريا الشمالية صممت واستخدمت هذه الآليات بشكل منهجي وماكر للحفاظ على نظامها الحاكم.





في كوريا الشمالية، تُستخدم الشارات والصور الشخصية كوسيلة لتقديس شخصيات زعماء البلاد.





عزز "كيم إيل سونغ" ديكتاتوريته المطلقة من خلال مراجعة الدستور الاشتراكي في عام 1972، بعد عامين من إصدار شارة صورته. ثم ضمن ابنه "كيم جونغ إيل" زعامته المطلقة من خلال اعتلائه منصب رئيس لجنة الدفاع الوطني في عام 1993، أي بعد عام من إصدار شارة صورته. وسيرا على خطى الزعيمين السابقين، يعمل "كيم جونغ أون" على ترسيخ نظام حكم الرجل الواحد وتكثيف حملة لاستكمال تقديسه باستخدام شاراته وصوره الشخصية.