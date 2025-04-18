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اقترب موعد الحفل المنفرد للفنان المتألق كيم جاي جونغ، المغني والممثل المحبوب، حيث لم يعد يفصلنا عنه سوى شهر تقريبا. وتتزايد مشاعر الحماس لدى المعجبين بشدة ترقبا لحفل كيم جاي جونغ المنتظر، والذي يحمل عنوان ‘2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT “Beauty in Chaos” IN SEOUL’، والمقرر إقامته على مدار يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مايو القادم في قاعة جانغ تشونغ بمدينة سيول.

وفي سياق متصل، كان كيم قد أثار ضجة واسعة النطاق بين محبيه عندما قام بشكل مفاجئ بنشر الملصق الترويجي للحفل ‘Beauty in Chaos’ عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، معلنا بذلك عن جولته الآسيوية الجديدة التي طال انتظارها.

وفي هذا الصدد أيضا، جرى الحجز المسبق لتذاكر الحفل لأعضاء نادي المعجبين المسجلين في عضوية ‘BOSS BABIES KODE-1’ في السابع عشر من هذا الشهر، بينما تم فتح باب الحجز العام لجميع الراغبين في حضور الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء من يوم الثاني والعشرين. والجدير بالذكر أن الحجز العام متاح للجميع بغض النظر عن عضويتهم في نادي المعجبين، ويتم حصريا عبر موقع حجز التذاكر الإلكتروني Interpark Ticket.

تجدر الإشارة إلى أن كيم قد زار اليابان وماكاو وعدة وجهات أخرى في وقت سابق من هذا العام لحضور فعاليات حفل عيد ميلاده ولقاء المعجبين الخاص به تحت عنوان ‘J-Party Home’، كما اختتم مؤخرا لقاء ناجحا وخاصا مع معجبيه في مدينة تشونغ تشينغ الصينية، الأمر الذي يزيد من توقعات المعجبين العالميين يوما بعد يوم مع الإعلان عن جولته الآسيوية الجديدة .

وعلى وجه الخصوص، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء من يوم الحادي والعشرين، نشر حساب iNKODE الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ خبر إصدار ألبوم EP يحمل نفس اسم الحفل ’ Beauty in Chaos ‘، وتم الكشف عن صورة لكيم من الخلف في أثناء التسجيل، مما زاد من حماس المعجبين.

من ناحية أخرى، حدد كيم موعدي حفلتيه في اليابان ضمن فعاليات جولته "Beauty in Chaos" يومي 31 مايو و1 يونيو القادمين، وسيتم الكشف عن الجدول التفصيلي لبقية محطات الجولة في وقت لاحق.