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أعلنت شركة Starship Entertainment يوم 22 أبريل أن فرقة الفتيات IVE أصدرت أغنية "Dare me" وهي الأغنية الرئيسية (OST) لمسلسل NTV الياباني الذي يُعرض أيام الأحد بعنوان "Dame Mane! - ممثلون غير مشهورين، نحن ندير أعمالهم!".

الأغنية التي تم إصدارها في 21 من الشهر الجاري تحمل رسالة تشجيع وإيجابية مفادها أنه "لا بأس أن تكون على طبيعتك دون مقارنة نفسك بالآخرين". يُذكر أن هذا المسلسل يعتبر من الأعمال الرئيسية التي تُعرض في وقت الذروة على قناة يابانية أرضية، وقد أثار خبر مشاركة IVE في أغنية البداية التي تعتبر واجهة الدراما ضجة كبيرة حتى قبل الكشف عنها.

تُعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها فرقة IVE أغنية تصويرية (OST) لدراما يابانية منذ ترسيمهن في عام 2021.

وقد أعربت فرقة IVE عن مشاعرها قائلة: "إنه شعور جديد ومميز بالنسبة لنا أن نغني أغنية تصويرية لدراما كفرقة للمرة الأولى منذ ترسيمنا. نرجو منكم الكثير من الحب والاهتمام لأغنيتنا الجديدة 'Dare me' ولمسلسل 'Dame Mane!' أيضا".

تُجري فرقة IVE حاليا جولة لقاء المعجبين في اليابان بعنوان "IVE SCOUT IN JAPAN" بنشاط. وقد أنهين حفلهن في مارين ميسي فوكوكا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يلتقين بالمعجبين قريبا في مدن رئيسية أخرى مثل كوبي ويوكوهاما. وبالنظر إلى أن إصدار الأغنية التصويرية وجولة لقاء المعجبين تجريان في نفس الوقت، تعتبر أنشطة IVE في اليابان متجاوزة لمجرد الترويج للألبوم لتصبح أنشطة تركز على التواصل الحقيقي مع المعجبين.