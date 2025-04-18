ⓒ THE BLACK LABEL

حققت روزي من فرقة الفتيات BLACK PINK رقما قياسيا جديدا لأطول فترة بقاء لفنانة كورية بوب منفردة على قائمة Billboard Hot 100، وذلك بأغنيتها العالمية الناجحة "أبارتمنت"APT..

ووفقا لأحدث مخطط تم الكشف عنه في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، حافظت أغنية "" APT. على مركزها الثالث عشر في قائمة Hot 100 للأسبوع السادس والعشرين على التوالي.

وبهذا، تجاوزت روزي الرقم القياسي السابق البالغ 25 أسبوعا الذي سجلته فرقة الفتيات FIFTY FIFTY بأغنيتها الناجحة "كيوبيد" Cupid في عام 2023.

حاليا، الأغنية الكورية الأكثر بقاء في قائمةHot 100 ، بغض النظر عن الجنس، هي أغنية "هو " Who، وهي الأغنية الرئيسية من الألبوم المنفرد الثاني لجيمين من فرقة BTS، والتي أمضت 33 أسبوعا بشكل غير متواصل.

حققت أغنية "أبارتمنتAPT." المركز الثامن عند دخولها قائمة Hot 100 في أكتوبر الماضي، وشهدت انخفاضا تدريجيا قبل أن تنتعش في بداية العام وتصل إلى أعلى مركز لها وهو المركز الثالث، مما يدل على شعبيتها المستمرة.

أما الألبوم المنفرد الأول لروزي الذي يحمل عنوان "روزي"rosie والذي تتضمنه هذه الأغنية، فقد حافظ على مركزه الثامن والتسعين في قائمة Billboard 200 للألبومات الرئيسية.

وشهدت جيني، زميلة روزي في BLACK PINK ، ارتفاعا في ترتيبها بعد ظهورها المنفرد الأول الذي ترك انطباعا قويا في مهرجان Coachella Valley Music and Arts Festival الموسيقي الأمريكي الكبير في الثالث عشر من الشهر الجاري بتوقيت الولايات المتحدة.

عادت أغنية جيني المنفردة الرئيسية "لايك جيني like JENNIE" إلى قائمة Hot 100 في المركز السادس والتسعين، بينما ارتفع ألبومها المنفرد الأول "روبي Ruby" سبعة مراكز ليحتل المركز الحادي والثمانين في قائمة Billboard 200.