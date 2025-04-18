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ستعقد فرقة آسترو حفلها المنفرد الرابع "The 4th ASTROAD [Stargraphy]" في الفترة من 7 إلى 8 يونيو في قاعة إنسباير أرينا في إنتشون. ويُعدّ هذا الحفل المنفرد عودة لهم بعد غياب ثلاث سنوات، كما سيشهد مشاركة العضو السابق راكي أيضا.

ويحمل اسم الحفل "Stargraphy" في طياته قلب فرقة آسترو التي ترغب في خلق وتسجيل ذكريات ثمينة مع معجبيها "آروها"، وهو الاسم الرسمي لنادي معجبي آسترو. وقد أعرب الأعضاء عن حماسهم وتصميمهم بشأن هذا الحفل خلال بث مباشر حديث على يوتيوب قائلين: "نحن متحمسون للغاية ومنتظرون بفارغ الصبر ونستعد بسعادة. لقد عملنا بجد لإعداد حفل ذي مغزى نجتمع فيه معا، لذا نرجو منكم التطلع إليه".

وفي هذا العام، الذي يصادف الذكرى التاسعة على ترسيمهم، أصدرت فرقة آسترو أغنية منفردة خاصة بعنوان "Twilight" وكشفت عن العديد من المحتويات المختلفة، متواصلة بذلك مع معجبيها بطريقة ذات مغزى. كما أظهروا صداقتهم الوثيقة من خلال إصدار أغنية جديدة لعضوهم الراحل مونبين بعنوان ""Moon.

أما بالنسبة لحجز التذاكر عبر الإنترنت، فسيبدأ بالحجز المسبق لمعجبي آسترو "آروها" على موقع "Ticketlink" في 28 أبريل الساعة 8 مساء، يليه حجز معجبي راكي "هاموئي" في 30 أبريل الساعة 8 مساء، ثم يبدأ الحجز العام في 2 مايو الساعة 8 مساء.