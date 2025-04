ⓒ INB100

يستعد عضو فرقة إكسو والفنان المنفرد بيكهيون لإصدار ألبوم جديد. وفي هذا السياق، كشفت شركة INB100 التابعة له، يوم 25 أبريل بعد الظهر، عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن الإعلان التشويقي لألبوم بيكهيون المصغر الخامس "Essence of Reverie"، والذي من المقرر إطلاقه يوم 19 مايو.

يبدأ هذا الفيديو التشويقي بمشهد لباب مصعد مغلق بإحكام في مكان غامض. وما هي إلا لحظات حتى ينفتح الباب، لتتدفق منه دمى على شكل وسائد، مما يثير فضول المشاهدين. وبالإضافة إلى ذلك، تظهر لمحات خاطفة على جدران المصعد لكتابات ورسومات متنوعة ذات صلة بالألبوم القادم.

ويُعتبر الألبوم المصغر الخامس "Essence of Reverie" عودة لبيكهيون بعد حوالي ثمانية أشهر من ألبومه المصغر الرابع "Hello, World"، الذي تم إصداره في العام الماضي. وقد صرحت الشركة في هذا الشأن قائلة: "لقد عمل بيكهيون باستمرار على بناء لونه الموسيقي المميز عبر العديد من أعماله، ومن خلال هذا الألبوم، سيُظهر هوية موسيقية أكثر وضوحا، وسيُجسد 'نمط بيكهيون الخاص' ببراعة وإتقان".

تجدر الإشارة إلى أن بيكهيون قد مهّد لهذه العودة بإصداره أغنية "Do What You Do" التي تعاون فيها مع المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية UMI في الشهر الماضي.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يُطرح ألبوم بيكهيون المصغر الخامس "Essence of Reverie" للجمهور بتوقيت كوريا الجنوبية في 19 مايو في تمام الساعة السادسة مساء عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية.