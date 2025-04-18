كيم جاي جونغ يطلق علامة تجارية للماكغولي ويقود جهود نشر الثقافة الكورية عالميا

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يُطلق المغني والممثل كيم جاي جونغ علامة تجارية جديدة لمشروب الماكغولي الكوري التقليدي.

فقد تعاون مع العلامة التجارية المتخصصة في المشروبات الكحولية التقليدية "أبغوجيونغ ماكغولي"، ليقدم بذلك علامة تجارية مبتكرة للماكغولي تجمع بين الطابع العصري والنكهة الأصيلة والعميقة لهذا المشروب التقليدي.

ويأتي هذا التعاون تجسيدا لرغبة كيم الصادقة في الإسهام في نشر الثقافة الكورية على نطاق أوسع، وتلاقيا مع رؤية "أبغوجيونغ ماكغولي" الهادفة إلى تعريف العالم أجمع بالماكغولي، الذي يُعد أحد أبرز المشروبات الكورية التقليدية.

وفي هذا السياق، صرح كيم قائلا: " لطالما كان لدي اهتمام كبير بثقافة المشروبات الكحولية التقليدية، وكنت أرغب في تعريف العالم بها على نطاق واسع. هذا التعاون ليس مجرد نموذج إعلاني، بل هو نهج لمشروع ثقافي يهدف إلى التعريف بالثقافة التقليدية." معبرا عن حماسه لإطلاق العلامة التجارية الجديدة.

وعلاوة على ذلك، سيقوم كيم و"أبغوجيونغ ماكغولي" بتنفيذ مشروع للتبرع بجزء من أرباح المبيعات للمجتمع. وأضاف كيم: "أتمنى أن يكون هذا المشروع ذا مغزى، لا يقتصر على أعمال المشروبات الكحولية، بل يهدف أيضا إلى التعريف بالثقافة الكورية التقليدية وتحمل المسؤولية الاجتماعية في الوقت نفسه. آمل أن لا يقتصر الأمر على الاستمتاع بالمشروبات الكحولية التقليدية، بل أن يحمل أيضا معنى المشاركة في التبرع." معربا عن تطلعاته لمشروع التبرع.

وجدير بالذكر أنه سيكون بالإمكان التعرف على النوعين الجديدين من الماكغولي اللذين يحملان اسمي "وون" و"ريو"، واللذين أطلقهما كيم حديثا، ابتداء من السابع من شهر مايو القادم عبر المتجر الإلكتروني الرسمي الخاص بـ"أبغوجيونغ ماكغولي".

من ناحية أخرى، وبالإضافة إلى أخبار إقامة جولته الآسيوية لعام 2025 "Beauty in chaos" يومي 24 و 25 مايو، أعلن كيم أيضا عن إصدار ألبوم مصغر يحمل نفس الاسم، مما ينبئ بأنشطة مكثفة كمطرب، ويزيد من حماس معجبيه يوما بعد يوم.