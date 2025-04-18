الربيع ونزهاته الجميلة

مع مجيء الربيع وتحسن الأجواء، إذا قرر المرء أن يخرج في نزهة لأول مرة منذ فترة طويلة، فلا بد أن يفكر في الكثير من التفاصيل أولًا، مثل: متى بالضبط سيذهب، وإلى أين، وماذا سيركب ليصل إلى وجهته، وأي الملابس سيرتدي وأي الأحذية سيختار. ولم يكن الأمر مختلفًا في عصر جوسون. وهناك مثل قديم يقول: (죽장망혜)، ويشير إلى بساطة الاستعدادات التي يحتاج إليها الإنسان للاستمتاع بالطبيعة.

هناك قصيدة جميلة تقول بعض أبياتها:

نزهة نعبر فيها النهر ونسير في حقل القمح

نزهة نسير فيها كالقمر بين السحب

ونسير مسافات طويلة بين القرى نذوق من نبيذها

نزهة نسير فيها كالقمر بين السحب

وهي قصيدة (ناغونيه 나그네) أو: نزهة للشاعر (باك موك-وول 박목월).





فنانون من التراث: «بيك إين-يونغ 백인영»

من ضمن ما كان يقوله «بيك إين-يونغ 백인영» دائمًا، هو أن عازفي الأوركسترا يعتمدون على قراءة النوتات الموسيقية تحت قيادة المايسترو، أما عازفو الموسيقى التراثية الكورية فأمرهم مختلف، فكل عازف هو الملحن وهو المؤدي، أي أن الموسيقى كان يجب أن تختلف قليلًا في كل مرة. وأكد الفنان (بيك) على أن الموسيقى التراثية كان لها قواعدها وقوانينها أيضًا، ولكن إحساس الفنان وحسه الموسيقي كان هو الأساس. وكان «بيك إين-يونغ 백인영» فنانًا صادقَ الحس، يعتمد على حسه الموسيقي ويبذل كل ما لديه ليقدم أفضل أداء عنده.

كان نجم الموسيقى التراثية قد بدأ يخبو في تلك الفترة، ولم يتبق الكثير من الفنانين التراثيين على الساحة، ولكن «بيك إين-يونغ 백인영» ظل متمسكًا بذلك التراث وعمل على نقله إلى الأجيال الجديدة أيضًا. وكان يعزف ألحان الأغاني الشعبية باستخدام آلتي الآجنغ والكاياغم، ويعمل مع الفنانين الأجانب أيضًا ليتبادل معهم الألحان والأغاني. وكان هذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت الموسيقيون التراثيون في تلك الفترة ينتقدونه، ولكن حسه الموسيقي الإبداعي الحر هو ما جعل الكثيرين يفتقدون موسيقاه الأصيلة حتى يومنا هذا.





أغاني "مينيو" الشعبية التراثية

أغاني المينيو الشعبية التراثية هي أغانٍ يمكن للجميع غنائها بعض النظر عن العمر أو الجنس أو الفئة. أما أغاني (جابغا) فهي أغانٍ مخصصة للمطربين المتخصيين. وأغاني الجابغا مثل (سان تاريونغ) أو: أغنية الجبال أغانٍ يغنيها جمعٌ من المطربين وهم واقفين يرقصون. أما الأغاني التي يغنيها المطرب وحده بهدوء وجالس فهي أغاني (جوا تشانغ 좌창). وأغاني كيونغي الشعبية التراثية التي تعد من الكنوز الوطنية غير الملموسة في كوريا هي الأغاني التي نطلق عليها (جوا تشانغ)، وهي مكونة من اثني عشر أغنية، ولذلك تعرف أيضًا باسم (شيبي جابغا 십이잡가) أو أغاني الجابغا الاثني عشر.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- (جوك جانغ مانغ هييه 죽장망혜) بصوت (صُنغ تشانغ-سُون 성창순)

- أغنية (ناغونيه 나그네) بصوت (جانغ سا-إيك 장사익)

- معزوفة (جاجين تاريونغ نجن هويموري 자진타령, 늦은 휘모리) ضمن مقطوعة (مودرن سانجو) بعزف (جونغ مين-آه 정민아)

- مقطوعة (즉흥 2) بعزف «بيك إين-يونغ 백인영» على الكاياغم، و(ليم دُنغ-تشانغ 임동창) على البيانو، و(كيم تشونغ-مان 김청만) على طبل الجانغو

- (بيون شين 변신) بصوت (تشيه سُو-هيون 채수현)

- (يو سانغا 유산가)، بصوت (كانغ هيو-جُو 강효주) وعزف (يُون صو-كيونغ 윤서경) على الآجنغ

- (بوميا 봄이야) بصوت (باك مين-جي 박민지)