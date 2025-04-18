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في الذكرى السنوية العشرين لتأسيس يوتيوب، المنصة الأكبر لمقاطع الفيديو على مستوى العالم، نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر يوم 23 أبريل تقريرًا يسلط الضوء على 18 من "أهم اللحظات في تاريخ يوتيوب ".

ومن بين هذه اللحظات المحورية، برز اختيار كل من أغنية الفنان الكوري ساي "غانغنام ستايل" وأغنية الأطفال الشهيرة "بيبي شارك" كعلامتين فارقتين سطرتا جزءًا مهمًا من تاريخ يوتيوب على مدار العشرين عامًا الماضية.

ولم تقتصر اللحظات المهمة على ذلك فحسب، بل شملت أيضا أول مقطع فيديو تم تحميله على الإطلاق على يوتيوب بعنوان "أنا في حديقة الحيوان" والذي قام بتحميله جاويد كريم، أحد الأعضاء المؤسسين للمنصة، قبل عشرين عاما تماما.

كما تضمنت القائمة ظهور المغني جاستن بيبر، الذي يعتبر أول مثال لشخص تحول إلى نجم بفضل مقاطع الفيديو التي نشرها على يوتيوب.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على ظهور مقدم البرامج الحوارية والكوميدي الأمريكي الشهير كونان أوبراين في مقاطع فيديو "موكبانغ" على المنصة.

وفي سياق حديثها عن أغنية "غانغنام ستايل"، أشارت نيويورك تايمز إلى أن "ساي، وهو مغني راب كوري، أطلق الفيديو الموسيقي لأغنيته في يوليو من عام 2012، وبحلول نهاية ذلك العام، أصبح هذا الفيديو أول مقطع فيديو على الإنترنت يتجاوز حاجز المليار مشاهدة".

أما بالنسبة لأغنية "بيبي شارك"، فقد أوضحت الصحيفة أن "الاستيلاء العالمي بدأ بهدوء" عندما قامت شركة سمارت ستادي، وهي شركة لإنتاج محتوى الأطفال يقع مقرها في سيول، بتحميل فيديو الأغنية على يوتيوب تحت علامة بينكفونغ التجارية في نوفمبر 2015. وقد حقق هذا الفيديو رقمًا قياسيًا في عدد مرات المشاهدات بوصوله إلى 15.8 مليار مشاهدة بحلول نوفمبر 2020.

لقد كانت أغنية بيبي شارك بمثابة جنون حقيقي بين الأطفال. لذا، فإنه لمن دواعي الترقب حقًا أن نشهد أي الإبداعات الكورية التي ستستحوذ على اهتمام ومحبة الجماهير العالميين في هذا العام أيضا، تاركة بصمة جديدة في سجلات يوتيوب الحافل بالإنجازات.