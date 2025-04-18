من الطفرة إلى التراجع...الغولف والسلع الفاخرة بعد كورونا

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شهدت فترة تفشي جائحة كورونا في كوريا الجنوبية ظهور العديد من المصطلحات الجديدة. ومن الأمثلة النموذجية مصطلحات مثل "غوليني 골린이 " ، وهي كلمة تجمع بين "غولف" و"طفل" للدلالة على مبتدئ الغولف، وعبارة "آجيه تشومي 아재 취미 " أي هوايات كبار السن التي يحبها الشباب أيضا .

وقد كان الشباب يستمتعون بهذه الهوايات التي كان يمارسها كبار السن في السابق. فعلى سبيل المثال، كانوا يحبون الذهاب إلى الطبيعة بما في ذلك المشي في الجبال وصيد السمك، وهي الأشياء التي كان يفعلها آباؤهم وأجدادهم. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مصطلحات مثل "أوبن ران open run" التي تصف الانتظار قبل افتتاح المتاجر الفاخرة لشراء المنتجات.

ومع ذلك، يبدو أن شعبية هذه المصطلحات قد تراجعت مؤخرًا. ويعزى ذلك إلى تراجع المجالات التي شهدت ازدهارًا مؤقتًا خلال فترة الجائحة عن صدارة الاتجاهات بعد انتهائها.

فقد بدأ جيل الشباب من العشرينيات والثلاثينيات من العمر الذين بدأوا ممارسة الغولف في التوجه نحو السفر إلى الخارج مرة أخرى. ومع بداية "عصر الثلاث ارتفاعات"، أي ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار النفط، انخفضت شعبية العلامات التجارية الفاخرة وتطبيقات توصيل الطعام أيضًا.

ومن المعروف جيدًا أن "ملاعب الغولف" كانت من بين الأماكن التي ازدهرت بشكل كبير في عام 2020 مع تفشي جائحة كورونا. وكان ذلك نتيجة لتحول اهتمام الناس نحو الرياضات الخارجية مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتزايد المخاوف بشأن الرياضات الداخلية.

وكان للتدفق الكبير من المبتدئين الشباب تأثير إيجابي على شعبية الغولف. وكان العامل الرئيسي في ذلك هو القدرة على "عرض" صورهم وهم يرتدون ملابس الغولف ويتأرجحون بعصا الغولف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد بدأ اهتمام جيل الألفية والجيل Z بالغولف في التراجع تدريجيًا منذ عام 2023، وازداد هذا الانخفاض حدة في العام الماضي.

والوضع مشابه في سوق السلع الفاخرة أيضًا. ففي عام 2022، نشر بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي تقريرًا قال فيه إن كوريا الجنوبية لديها أعلى إنفاق للفرد على السلع الفاخرة في العالم. ومع ذلك، فقد تباطأ نمو شركات السلع الفاخرة مؤخرًا.

ووفقًا لمصادر في الصناعة، نمت مبيعات الأزياء الفاخرة في المتاجر الكبرى بنسبة 5-10% فقط العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق. ويمثل هذا انخفاضًا في وتيرة النمو مقارنة بالنمو الذي وصل إلى 30-40% خلال فترة الجائحة.

وحتى هذا النمو الطفيف يعزى إلى قيام العلامات التجارية بزيادة الأسعار 3-4 مرات سنويًا، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي المبيعات، لكن من حيث عدد المشتريات، فإنه يقترب فعليًا من النمو السلبي.

ويبدو أن الموضات تتغير بسرعة كبيرة حقًا. ففي الآونة الأخيرة، شاعت أنشطة ذات مغزى ومستدامة مثل تسلق الجبال والجري وتداول السلع المستعملة والعيش بلا نفايات والتطوير الذاتي، الأمر الذي أدى بشكل طبيعي إلى تراجع الاهتمام بالغولف والمنتجات الفاخرة.

ويبدو أن جيل الألفية والجيل Z لم يعودوا يركزون على "الاستعراض" الخارجي بقدر تركيزهم على "القيمة الحقيقية".