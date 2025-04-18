افتتاح معرض كويانغ الدولي للزهور

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هذه الأيام يستمتع الكوريون بأجمل أيام السنة بمختلف الزهور الربيعية الجميلة والنباتات والأشجار الخضراء الساحرة هنا وهناك.

واحتفالا بهذا الوقت الرائع يقام حاليا معرض كويانغ الدولي للزهور لعام 2025 في حديقة بركة إيل سان في مدينة كويانغ بمقاطعة كيونغ كي.

ويصادف معرض هذا العام الذي افتتح يوم الجمعة الماضي عامه السابع عشر، ويشارك فيه حوالي مائتي مؤسسة وجهة من 25 دولة. وتبلغ مساحة المعرض 280 ألف متر مربع ويشمل حوالي 100 مليون زهرة.

ويضم المعرض حوالي 20 حديقة في الهواء الطلق، بما في ذلك 9 حدائق رئيسية تحت الموضوعات الثلاثة المتمثلة في الثقافة المنقولة من خلال رائحة الزهور، والحديقة الخيالية التي تتواصل مع الزهور، والتوسع نحو عالم مستدام.

على وجه الخصوص، يجذب تمثالُ الباندا الذهبي الكبير الذي يبلغ ارتفاعه 10 أمتار في "حديقة الأحلام" انتباهَ الزوار لأنه يرمز إلى جمع ونشر طاقة الزهور في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك يضم المعرض مجموعة متنوعة من الأشياء الجديرة بالمشاهدة، بما في ذلك "حديقة تينيبين" للأطفال، و"معرض حديقة كويانغ للمواطنين" بمشاركة المواطنين، ومنطقة التصوير "حديقة الخيال للحياة اليومية".

وفي قاعة العرض الداخلية، يمكن للزوار رؤية أنواع جديدة من الزهور والنباتات الفريدة، بالإضافة إلى الحدائق العمودية وأعمال بائعي الزهور من الطراز العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لفعاليات جانبية مختلفة، مثل سوق كويانغ للزهور، ودراجات الزهور العائمة، وموكب يوم الطفل الذي سيصادف الخامس من مايو القادم.

ومن المقرر أن يستمر معرض هذا العام حتى الحادي عشر من مايو.