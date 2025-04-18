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من المتوقع أن تصل سفينة بعثة "جوسون تونغ شين سا " التي تمت إعادة إنشائها لأول مرة منذ حوالي 260 عاما إلى مدينة أوساكا اليابانية. وقد كانت هذه السفينة رمزا للتبادل السلمي بين كوريا واليابان بعد حرب "إيم جين ويه ران" أي الغزو الياباني لشبه الجزيرة الكورية في القرن الخامس عشر.

الجدير بالذكر أن أوساكا كانت الوجهة النهائية لمسار البعثة الدبلوماسية التي تم تشكيلها 11 مرة من عام 1763 إلى عام 1764، وتستضيف حاليا معرض "أوساكا وكانساي" العالمي لعام 2025.

وقال المعهد الكوري لبحوث التراث البحري التابع لهيئة التراث الوطني مؤخرا إن السفينة المستعادة غادرت أمس مدينة بوسان الكورية لتسافر لمدة 15 يوما عبر مضيق كوريا وتسوشيما ومدينة شيمونوسيكي قبل الوصول إلى مدينة أوساكا في الحادي عشر من الشهر القادم.

وقد كانت أوساكا، التي تقع على حدود بحر سيتو الداخلي، آخر مدينة ساحلية تمكّن المبعوثون الدبلوماسيون لمملكة جوسون الكورية من الوصول إليها في الماضي. وأوضح المعهد الكوري أهمية هذه الرحلة قائلا إنها المرة الأولى منذ 261 عاما التي تتم فيها استعادة إنشاء طريق أوساكا بالكامل.

وتشير بعثة "جوسون تونغ شين سا" إلى البعثات الدبلوماسية التي أرسلتها مملكة جوسون إلى اليابان في 12 مناسبة من عام 1607 إلى عام 1811 بناء على طلب حكومة "إيدو" في اليابان آنذاك.

وسافرت البعثات الدبلوماسية الكورية برا من عاصمة المملكة "هان يانغ" إلى منطقة بوسان في جنوب شرق البلاد، ثم بحرا من بوسان إلى أوساكا اليابانية، ثم برا إلى "إيدو" وهي طوكيو الحالية.

وقد انتهت الرحلة الدبلوماسية الثانية عشرة والأخيرة في منطقة "تسوشيما". وقد أسهمت أنشطة البعثات الكورية في الحفاظ على العلاقات السلمية بين البلدين، ولذلك تم تسجيل "سجلات جوسون تونغ شين سا" بشكل مشترك من قبل كوريا واليابان ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 2017.

وقام المعهد الكوري بإنشاء سفينة البعثة القديمة كجزء من مشروع أبحاث إعادة بناء السفن الكوفة يالتقليدية لعام 2018، وأرسلها إلى اليابان لأول مرة في عام 2023.

وفي ذلك الوقت، وصلت السفينة إلى تسوشيما، التي كانت الوجهة النهائية للبعثة الثانية عشرة في عام 1811. وفي العام الماضي، ذهبت إلى شيمونوسيكي، وهي محطة توقف على الطرق الرئيسية وبوابة اليابان.

وهذا العام انطلقت السفينة من مدينة موكبو في مقاطعة جنوب جولا الكورية ثم تمر عبر بوسان الكورية وستنتهي في أوساكا بحيث تبلغ رحلتها ذهابا وإيابا حوالي الفي كيلومتر.

ويبلغ طول السفينة المستعادة 34 مترا وعرضها 9.3 متر وارتفاعها 22 مترا. واستخدم في بنائها 900 شجرة صنوبر عمرها ما بين 80 إلى 150 عاما بحيث تستوعب السفينة 72 شخصا.