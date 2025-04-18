تشريع قانون يسمح للكلاب والقطط بدخول المطاعم في كوريا

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شهدت كوريا إنشاء أساس قانوني للسماح للحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط بدخول المطاعم. وبالتالي من المتوقع أن تتمكن المطاعم التي ترغب في السماح بدخول الحيوانات الأليفة من قبول العملاء الذين لديهم حيوانات أليفة وفقا لمعايير المرافق ذات الصلة.

وقالت وزارة سلامة الغذاء والدواء المحلية مؤخرا إنها ستعلن عن مراجعة جزئية لـ"لوائح تنفيذ قانون صحة الغذاء" وإنشاء أساس قانوني ومعايير إدارة النظافة والسلامة للمطاعم التي تسمح بدخول الحيوانات الأليفة.

وفي السابق، كان ممنوعا دخولُ الحيوانات الأليفة إلى المطاعم من حيث المبدأ، وحتى في الحالات التي سُمح فيها بذلك، كان يتم فقط في الأماكن التي يُفصل فيها عملاء الحيوانات الأليفة عن العملاء الآخرين بشكل صارم.

وقد جرت هذه المراجعة بناء على نتائج "المشروع التجريبي للمطاعم التي تسمح بدخول الحيوانات الأليفة مرافقها"، والذي تم تنفيذه لمدة عامين تقريبا اعتبارا من شهر أبريل من عام 2023.

وأوضحت الوزارة أنها قررت تشريع النظام رسميا بعد التأكد من تحسن مستويات النظافة والسلامة وزيادة رضا المستهلك في 228 مطعما على مستوى البلاد شاركت في المشروع التجريبي.

ومع ذلك، لن يُسمح تلقائيا بوجود الحيوانات الأليفة في جميع المطاعم، حيث سينطبق ذلك فقط على المطاعم التي تلبي معايير المرافق ذات الصلة وترغب في ذلك.

ووفقا لمسودة التعديل ذات الصلة، تقتصر الحيوانات الأليفة المسموح بها في المطاعم على الكلاب والقطط. وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لحقيقة أن الكلاب والقطط تشكل نسبة عالية من الحيوانات الأليفة المنزلية وأن معدلات التطعيم الخاصة بها مرتفعة نسبيا أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مشغلي المطاعم تركيب مرافق مثل الحواجز والأسوار لمنع الحيوانات الأليفة من دخول مناطق التعامل مع الأغذية مثل المطابخ ومستودعات تخزين الأغذية لضمان النظافة.

كما سيتوجب عليهم وضع معقمات للأيدي واللوازم ذات الصلة عند المداخل والمخارج. وبالإضافة إلى ذلك، سيتوجب نشر إشعار عند مداخل المطاعم حتى يتمكن المستهلكون من التعرف بسهولة على أنه يُسمح بدخول الحيوانات الأليفة هناك.

وحتى داخل المطاعم، يجب تقييد الحيوانات الأليفة أو توفير مقاعد مخصصة لها لمنعها من التحرك بحرية بعيدا عن أصحابها. ويجب أيضا تأمين مساحة كافية بين الطاولات لمنع الاتصال بالعملاء الآخرين أو الحيوانات.

وتوقعت الوزارة أن تعمل هذه المراجعة على توسيع خيارات المستهلكين الذين يشاركون حياتهم اليومية مع الحيوانات الأليفة وتعزيز نمو الصناعات ذات الصلة.