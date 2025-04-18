انخفاض شعبية الأحذية الرسمية الصلبة في كوريا

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تفقد الأحذية الرسمية التي كانت في السابق من الأشياء الضرورية لموظفي المكاتب، مكانتها يوما بعد يوم في كوريا.

فمع تغير ثقافة الشركات بسبب جائحة كورونا، أصبحت الملابس غير الرسمية مع الأحذية الرياضية موضة شائعة فيها، الأمر الذي أسفر عن انخفاض مبيعات الأحذية الرسمية بحيث بدأت متاجر الأحذية الرسمية في إغلاق أبوابها من المتاجر الكبرى التي كانت قناتها الرئيسية للمبيعات في الماضي.

ووفقا لنظام المنشورات الإلكترونية لهيئة الرقابة المالية والصناعة المحلية، انخفضت مبيعات صناعة الأحذية المحلية في العام الماضي بشكل كبير مقارنة بالعام الأسبق. وعلى سبيل المثال، انخفضت مبيعات شركة "تاندي" للأحذية في العام الماضي بنسبة 9% عن العام الأسبق. كما انخفضت مبيعات شركة "مي سو بيه" بنسبة 12% خلال نفس الفترة.

وبما أن معظم المستهلكين يجربون الأحذية الرسمية قبل شرائها، فإن أقسام هذا النوع من الأحذية بدأت تختفي تدريجياً أو تتخلى عن مساحات رئيسية في المتاجر الكبرى ذات مبيعات الأحذية المرتفعة.

مثلا، قام متجر هيون ديه الكبير في منطقة يوئيدو في سيول بتقليل مساحة جناح الأحذية الرسمية من الطابق الثالث إلى النصف في اثناء عملية إعادة تنظيم المتاجر في العام الماضي. وانخفض عدد العلامات التجارية للأحذية فيه من 13 إلى 4.

كما تم نقل متجر الأحذية الرسمية في الفرع الرئيسي لمتجر شين سيه كيه في منطقة جونغ كو في سيول، من الطابق الثالث إلى الطابق السادس أيضا. وانخفض عدد العلامات التجارية فيه من 12 إلى 2 فقط.

وعوضا عن ذلك حلت متاجر أحذية الجري التي شهدت زيادة في الطلب مؤخرا، محل متاجر الأحذية الرسمية. وبحسب منصة أبحاث السوق "يورومونيتور"، من المتوقع أن ينمو حجم سوق الأحذية الرياضية المحلية من تريليونين و776 مليار وون في عام 2021 إلى 3 تريليونات و415 مليار وون في عام 2023، ومن المتوقع أن يكون قد تجاوز مستوى 4 تريليونات وون كوري في العام الماضي.

ويرى الخبراء ذوو الصلة أن هذه الظاهرة تعكس التصور الراسخ بأن كفاءة العمل تزداد عندما نرتدي أحذية رياضية تناسب أقدامنا بدلا من الأحذية الرسمية الصلبة في العمل. كما أشاروا إلى أن انتشار ثقافة تحرير قواعد اللباس، وخاصة بين الشركات الكبرى، قد ساهم في خلق جو يشجع على ارتداء الملابس غير الرسمية.