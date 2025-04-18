الإذاعة، رائدة المحتوى الكوري

중앙방송국 ⓒ KBS

بداية البث الإذاعي في كوريا

بدأ البث الإذاعي في كوريا في عصر الاستعمار الياباني، ولكن بدايته الحقيقية كانت بعد الحرب الكورية. بدأ بث كي بي إس وورلد راديو في الخامس عشر من أغسطس عام 1953 تحت اسم "صوت كوريا"، واحتفل بمرور 70 عامًا على بداية البث في عام 2023. وفي ستينيات القرن الماضي بدأ الراديو الموجه للجماهير العامة.





한국방송공사창립 경축식 ⓒ KBS

تطور الراديو الكوري

مع ظهور التلفاز، رأى البعض أن نجم الراديو سيخبو سريعًا. ولكن مع تزايد السيارات عادت شعبية الراديو الذي كان يبث للناس معلومات الطرق والحالة المرورية وغيرها من المعلومات المهمة للسائقين. ثم ظهر الراديو المنظور، الذي يتيح المشاهدة العينية مع الاستماع بالأذن، وأصبح بإمكان أي شخص أن يستمتع بخدمات الراديو على تطبيق هاتفه الذكي.





국제방송 개국 당시 ⓒ KBS

عصر التلفاز

افتتحت محطة "مين يونغ" التلفزيونية في عام 1956، وتلتها محطة كي بي إس تي في في عام 1961، وبهذا بدأ عصر التلفاز فعليًّا. وفي ديسمبر عام 1980 بدأ لبث التلفازي الملون في كوريا، وتجاوزت نسبة توفير التلفاز للجماهير في كوريا 80% بحلول عام 1981، وبهذا بدأ بث الأحداث المهمة في كوريا عبر شاشات التلفاز.





1980년12월 컬러TV방송 시작 ⓒ KBS

تطور البث الإذاعي والتلفزيوني في كوريا والمحتوى الكوري المقدم فيهما

مع انتشار الوسائل الإعلامية المختلفة بين الناس ازداد تنوع المحتويات المقدمة لهم. وقد شهد سوق تصدير المحتويات الثقافية والفنية الكورية ارتفاعًا مضطردًا خلال السنوات الأخيرة. فقد مهد تطور وسائل البث والإذاعة تطور صناعة المحتويات الثقافية الكورية بجودة عالمية.