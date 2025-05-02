أميرة جونغ جي مين: عندما توجد الإرادة تتوفر الوسيلة

المنسقة الطبية "جونغ جي مين"، واسمها العربي "أميرة"، تقول في مقابلة مع القسم العربي إنها تخصصت في الجامعة في التعليم المسيحي، لكنها وقعت في حب الثقافة العربية وهي في الجامعة، وكانت رحلتها إلى الأردن في عام 2014 سببا في العمل في مجال ذي صلة بالعرب.

كما تقول أميرة جونغ إن متابعتها للقاءات التي يجريها القسم العربي مع الكوريين المتحدثين باللغة العربية ألهمتها للسعي إلى تعلم اللغة العربية أكثر لتصبح مثل أولئك الضيوف، كما تعلمت الكثير من التعبيرات من خلال تلك اللقاءات. وتشرح أميرة أيضا عن مهام عملها منسقة طبية للمرضى العرب الزائرين لكوريا للحصول على علاج، كما تتحدث عن تجربتها للتطوع من أجل مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن. وتقول إنها تعلمت اللغة العربية بنفسها لأنها لم تخجل من التحدث مع العرب مباشرة، مع استمرار التواصل مع العرب بناء على ثقتها بنفسها.









وتقول أيضا إنها قررت أن تتعلم اللغة العربية في مصر بعد أن زارت مصر مع أختها، حيث اتضح لها أن الشعب المصري طيب ويقدم المساعدة في كل الأوقات وفي كل الحالات، وهو ما جذبها إلى مصر لأن شخصيتها تشبه شخصية المصريين.

وتقول أميرة جونغ أيضا عن سعيها نحو تطوير ذاتها إنها تؤمن بأنه عندما توجد الإرادة تتوفر الوسيلة، وأن ماتفعله كل يوم هو ما يصنعها.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



