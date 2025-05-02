الموارد الأرضية النادرة في كوريا الشمالية

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للمعادن النادرة دور حاسم في مختلف التطبيقات التكنولوجية، بدءا من الأجهزة الكهربائية والمركبات الكهربائية إلى الأسلحة المتقدمة. وفي القرن الحادي والعشرين، برزت تلك المعادن النادرة كمورد استراتيجي بالغ الأهمية، حيث تتركز احتياطياتها بشكل أساسي في بلدان محددة. وباعتبارها المنتج الرئيسي للعناصر الأرضية النادرة، استخدمت الصين بشكل استراتيجي "قيود تصدير العناصر الأرضية النادرة" كإجراء مضاد ضد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية. ويشير بعض المحللين إلى أن كوريا الشمالية لديها القدرة على تجاوز الصين لتصبح أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم. فما هو حجم احتياطيات المعادن النادرة في كوريا الشمالية؟ وما هي الموارد الطبيعية الأخرى التي تمتلكها؟





سافرت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" إلى روسيا في يناير من العام الماضي لإجراء محادثات على مستوى وزراء الخارجية. وخلال تلك المحادثات، استكشفت كوريا الشمالية وروسيا فرص التعاون المحتملة في مختلف القطاعات، من الغذاء إلى الثقافة. كما ناقشتا سبل الاستكشاف والاستخراج المشترك للمعادن، مع التركيز بوجه خاص على الموارد الأرضية النادرة





"إي يونغ جونغ 이용종" مدير مركز الدراسات الكورية الشمالية في المعهد الكوري للأبحاث للاستراتيجية الوطنية:

لا يزال الغموض يحيط بالحجم الدقيق لاحتياطيات كوريا الشمالية من المعادن الأرضية النادرة بسبب السرية التامة التي تفرضها البلاد. وتوفر الإحصاءات الرسمية الحد الأدنى من المعلومات، مما يجعل من الصعب على الخبراء إجراء تقديرات دقيقة. ونتيجة لذلك، تتفاوت التقديرات كثيرا. ووفقا لمؤسسة كوريا لإعادة تأهيل المناجم والموارد المعدنية في كوريا الجنوبية، من المحتمل أن تمتلك كوريا الشمالية ما بين 20 مليون إلى 48 مليون طن من احتياطيات المعادن النادرة. وإذا ثبتت دقة الحد الأقصى للتقديرات، فإن كوريا الشمالية ستتجاوز الصين لتصبح أكبر حائز للمعادن النادرة في العالم. وحتى الرقم الأكثر تحفظا يشير إلى أن كوريا الشمالية يمكن أن تحتل المركز الرابع عالميا من حيث الاحتياطيات. وفي يونيو 2016، كشف مركز بحوث التقارب لتنمية الموارد المعدنية في شبه الجزيرة الكورية عن وجود حوالي ملياري طن من العناصر الأرضية النادرة في مقاطعات جنوب "هام كيونغ" وشمال "بيونغ آن" و"هوانغ هيه" في كوريا الشمالية. ويزيد هذا التقدير بأكثر من 16 مرة عن إجمالي الاحتياطي العالمي البالغ 120 مليون طن الذي أبلغت عنه هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. علاوة على ذلك، في عام 2014، أعلن صندوق أسهم خاص بريطاني عن اتفاقه مع المؤسسة الكورية لتجارة الموارد الطبيعية في كوريا الشمالية، على تطوير العناصر الأرضية النادرة في منطقة "تشونغ جو" في مقاطعة شمال "بيونغ آن". وفي ذلك الوقت، تم الإبلاغ عن احتياطيات تقدر بحوالي 216 مليون طن.





تعتبر احتياطيات كوريا الشمالية من المعادن النادرة ذات نطاق عالمي. وفي عام 2015، أعلن الموقع الخارجي الرسمي للبلاد "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم" أنها "بلد أسطوري يفيض بالذهب والفضة والكنوز"، مسلطا الضوء على العناصر النادرة كمورد أرضي رئيسي. ومع ذلك، فإن وجود احتياطيات كبيرة لا يعني الكثير دون جدوى اقتصادية. فما هو بالضبط الوضع الحالي للموارد الأرضية النادرة في كوريا الشمالية؟





"إي يونغ جونغ 이용종":

فيما يتعلق بالعناصر النادرة، فإن الجودة أكثر أهمية من الكمية المطلقة للاحتياطيات. وتشير درجة الجودة إلى تركيز المكونات المفيدة داخل المعدن. واستنادا إلى نتائج الاستكشاف، تم الإبلاغ في "تشونغ جو" في مقاطعة شمال "بيونغ آن" عن متوسط جودة 3.56%. وعموما، تعتبر درجة 2% أو أكثر مجدية اقتصاديا، حيث إن الدرجات التي تقل عن هذا تجعل عمليات التعدين غير عملية من الناحية المالية. وفي برنامج بثته قناة "كي بي إس"، كشف تحليل لعينة من منجم كوري شمالي عن درجة جودة تتجاوز 10%. وفي حين أن هذه النتيجة المستندة إلى العينة تترك مجالا للتساؤلات حول متوسط الدرجة الإجمالية، إلا أنها مع ذلك تشير إلى الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها الموارد الأرضية النادرة في كوريا الشمالية.





العناصر النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا، ويحتاج استخراجها لعملية معقدة من التكرير والمعالجة، تنطوي على حوالي 20 خطوة. وتُظهر احتياطيات كوريا الشمالية الأرضية النادرة مستوى عاليا إلى حد كبير من حيث القيمة الاقتصادية.

وفي عام 2009، أصدر الزعيم الكوري الشمالي آنذاك "كيم جونغ إيل" أوامره لتعزيز إنتاج العناصر النادرة.





وفقا لإحصاءات رابطة التجارة الدولية الكورية، صدّرت كوريا الشمالية أكثر من 62 ألف كيلوغرام من المعادن الأرضية النادرة إلى الصين في عام 2014. وفي الواقع، ليست المعادن النادرة هي المورد الوحيد الذي تمتلكه كوريا الشمالية تحت الأرض.





"إي يونغ جونغ 이용종":

لطالما وُصفت كوريا الشمالية بأنها "نموذج العينات المعدنية". ويفصل منشور صدر مؤخرا للباحثين اليابانيين "كيمورا ماتسوهيكو" و"آبي كيجي" تفاصيل الأبحاث التي أجرتها اليابان على المعادن في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية خلال الحكم الاستعماري الياباني لكوريا. ويقول الكتاب الذي يحمل عنوان "التصنيع العسكري في كوريا الشمالية"، إن اليابان كانت قد أبدت بالفعل اهتماما بتلك المعادن مثل التنغستن والمغنسايت الموجودة في المنطقة خلال تلك الفترة. وبشكل أكثر تحديدا، كان من المعروف أن منطقة "تان تشون" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" تحتوي على مئات الملايين من الأطنان من احتياطيات الغرافيت، في حين كانت منطقة "كانغ كييه" معروفة باستخراج الغرافيت على مستوى عالمي. وقد بدأت الحكومة الاستعمارية اليابانية في التنقيب عن المعادن الأساسية مثل الذهب والفضة والحديد في كوريا منذ ثلاثينيات القرن العشرين. كما أنها كانت مهتمة بشدة باستكشاف العناصر الأرضية النادرة، حتى إنها أنشأت فريقا بحثيا في عام 1943، قرب نهاية حقبة الاستعمار. وكانت شركات مثل "ميتسوبيشي" و"نيهون" للتعدين تضع نصب أعينها هذه الموارد القيّمة. ولا تزال كمية كبيرة من الموارد الأرضية غير مستغلة في المنطقة حتى يومنا هذا.





وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الكورية لإعادة تأهيل المناجم والموارد المعدنية في عام 2006، فإن كوريا الشمالية تمتلك حوالي 306 أنواع مختلفة من الموارد الأرضية. كما أظهر تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية في عام 2010 أن احتياطيات كوريا الشمالية المعدنية الرئيسية حتى عام 2008، شملت ألفي طن من الذهب، و500 مليار طن من الحديد، و4.5 مليار طن من الأنثراسايت، و2.9 مليون طن من النحاس. ومن بين هذه الاحتياطيات، يبرز المغنسايت كمورد بارز لكوريا الشمالية.





"إي يونغ جونغ 이용종":

تفتخر "تان تشون" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" بوجود احتياطيات مغنسايت ذات شهرة عالمية استحوذت على اهتمام عالمي كمنجم مفتوح. وخلافا للتعدين تحت الأرض، ينتشر المغنسايت هناك على سطح الجبل، مما يخلق منظرا طبيعيا أبيض اللون عند النظر إليه من مسافة بعيدة. وقد قال مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" مقولته الشهيرة: "هذا الجبل الحجري هو في الواقع جبل ذهب وجبل مال"، وأطلق عليه "جبل الذهب الأبيض". ويبلغ احتياطي المعادن فيه 5.4 مليار طن. ومنذ عهد "كيم جونغ إيل"، كانت كوريا الشمالية حريصة على تصدير هذا المعدن لكسب العملات الأجنبية. وفي يوليو 2009، أمر كيم ببناء ميناء "تان تشون"، وأقيم حفل الانتهاء منه في مايو 2012. وفي المؤتمر السابع لحزب العمال في مايو 2016، أعلن النظام الكوري الشمالي عن خطط لبناء محطة توليد كهرباء ضخمة في "تان تشون" في أقصر إطار زمني ممكن. وكانت هذه الجهود التي شملت بناء الميناء وتطوير السكك الحديدية وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، تهدف جميعها إلى تطوير منجم "تان تشون".





تمثل احتياطيات المغنسايت في منطقة "تان تشون"، والتي تقدر بحوالي 5.4 مليار طن، ما يقرب من نصف الاحتياطي العالمي من هذا المعدن.





المغنسايت مادة خام رئيسية للمغنسيوم، وعندما يتم تحويله إلى الحالة المعدنية، يكون المغنسيوم أقوى من الفولاذ بأكثر من 6 أضعاف بينما لا يزيد وزنه عن ربع كتلة الفولاذ، مما يجعله بديلا واعدا لمنتجات الصلب التقليدية. ولهذا السبب تحفز كوريا الشمالية الجهود الرامية إلى تطوير المغنسيوم.





في ستينيات القرن العشرين، أنشأ "كيم إيل سونغ" معهد أبحاث لتطوير الصناعات باستخدام موارد المغنسايت الوفيرة في منطقة "تان تشون". وفي وقت لاحق، أدار ابنه "كيم جونغ إيل" مشروع بناء ميناء "تان تشون".





لا تزال كوريا الشمالية تقوم ببناء محطة "تان تشون" لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي منشأة كهرومائية تهدف إلى استخدام الموارد المائية من أنهار وجداول نهر "أمنوك". وعلى الرغم من أن أعمال البناء بدأت في عام 2017 بهدف مبدئي يتمثل في استكمالها بحلول عام 2020، إلا أن المشروع لم يكتمل بعد، ومن غير المرجح أن يكتمل هذا العام. ويواجه تطوير مناطق تعدين أخرى انتكاسات مماثلة. فما هي العوامل التي تتسبب في إبطاء التقدم الذي تحرزه كوريا الشمالية في تنمية الموارد؟





"إي يونغ جونغ 이용종":

تستورد كوريا الجنوبية الموارد، بما في ذلك الفحم، من دول مثل أستراليا. وبالنظر إلى المسافات الطويلة التي يجب أن تقطعها هذه المواد بالسفن، فإن تكاليف النقل مرتفعة. ومع ذلك، إذا تمكنت كوريا الجنوبية من تطوير مناجم كوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا التعدين المتقدمة لديها ونقل الموارد بالسكك الحديدية، ستنخفض التكلفة بدرجة كبيرة. وعلى الرغم من أن العلاقات عبر الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية لا تزال متوقفة في الوقت الحالي، إلا أن هناك احتمالا قويا بأن تعمل إدارة "ترامب" في الولايات المتحدة على الدخول في محادثات مع كوريا الشمالية وإصلاح العلاقات الثنائية. وبالترادف مع التقدم المحتمل في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، قد تتحسن العلاقات بين الكوريتين أيضا. لهذا أتصور سيناريو يتم فيه القيام باستثمارات واسعة النطاق في مجال التنقيب المشترك عن المعادن، مما قد يساعد كوريا الشمالية في التغلب على القيود الصناعية التي تواجهها. وإذا اكتسبت مثل هذه المبادرات زخما، أعتقد أن الكوريتين يمكن أن تحققا وضعا مربحا للجانبين، بحيث تسهم كوريا الجنوبية برأس المال والخبرة التكنولوجية، بينما توفر كوريا الشمالية العمالة والوصول إلى الموارد الأرضية القيمة.





إذا تمكنت الكوريتان من التغلب على المأزق الحالي في علاقتهما، وتمكّنتا من تطوير الموارد الأرضية لكوريا الشمالية معا من خلال التعاون الاقتصادي عبر الحدود، فمن المتوقع أن يمهد ذلك الطريق لتحقيق سلام دائم بينهما.