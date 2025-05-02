مانغا العربية تطلق خدمتها العربية للقصص المصورة الكورية

قالت شركة "مانغا العربية"السعودية التي تعتبر رائدة في مجال صناعة المحتوى مؤخرا إنها قامت بترجمة الرسوم المتحركة الكورية الشهيرة إلى اللغة العربية وتقديمها إلى السوق الشرق أوسطية لأول مرة.

وأطلقت الشركة رسميا خدمتها العربية للقصص المصورة الكورية عبر موقع "مانغا العربية للشباب" في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وتم الترويج لهذا المشروع على أساس اتفاقية ترخيص رسمية بين هذه الشركة السعودية وبعض شركات إنتاج الويب تون الكورية مثل كيداري ستوديو.

وتتوقع مانغا العربية التابعة لمجموعة الأبحاث الإعلامية السعودية أن يقدم أسلوب التمرير العمودي الفريد في الرسوم المتحركة على الإنترنت، والألوان الزاهية، والقصص المتماسكة، إلهاما جديدا للقراء الشباب في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور "عصام بخاري" الرئيس التنفيذي لمانغا العربية إن القصص المصورة على الإنترنت تمثل شكلا عالميا محبوبا من أشكال المحتوى الرقمي، معربا عن أمله في أن تقدم المنصة للقراء تجربة ثقافية وعاطفية غنية من خلال القصص المصورة على الإنترنت باللغة العربية.

وأضاف أن الرسوم المتحركة الكورية على الإنترنت تتميز بجودة أدبية وفنون بصرية جذابة، إلى جانب الخيال الساحر، وهو ما يشكل رصيدا مهما في تعزيز التبادل الثقافي بين الشرق الأوسط وشرق آسيا.

الجدير بالذكر أن منصة مانغا العربية تقدم حاليا محتوى الكتب الكرتونية للمراهقين والأطفال في شكل مجلة مطبوعة وتطبيق رقمي يستخدمه حوالي 12 مليون شخص في 195 دولة حول العالم.

وتتم توزيع المجلة المطبوعة، التي يزيد توزيعها الشهري عن 250 ألف نسخة، في أكثر من 220 جهة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ومع إطلاق هذا الويبتون الكوري باللغة العربية، تخطط المنصة لتعزيز دورها كجسر ثقافي بين الدول العربية والكورية من خلال محتوى ثقافي عالي الجودة.