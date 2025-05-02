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قدم الفنان "ليم يون تشان" عازف البيانو الكوري المشهور عالميا عرضا خاصا في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" يوم الحادي عشر من شهر أبريل الماضي في قاعة المسرح الأحمر في مقر جامعة نيويورك أبوظبي.

وفي مساء نفس اليوم وعندما ظهر العازف ليم على خشبة المسرح في القاعة الإماراتية، ساد الصمت على الفور بين الجمهور حيث بدأ ليم العزف بعمل الموسيقار الكوري "لي ها نْري" مزيج دائري وناعم كالحرير".

وحبس الجمهور أنفاسه واستمعوا باهتمام شديد إلى مقدمة العزف التي بدت مثل تدحرج حبات زجاجية صغيرة. وكان ذلك هو الأداء الأول للفنان ليم في الشرق الأوسط.

وبعد ذلك، قدم تفسيرا جريئا لـ"تنويعات غولدبيرغ" للموسيقار الكبير "يوهان سيباستيان باخ" والتي تتكون من 30 تنويعا، من خلال تقسيمها إلى 4 أجزاء.

وهذا العمل يعد تحفة فنية يبلغ وقت أدائها حوالي 70 دقيقة. ولعبها العازف ليم بشغف لمدة 80 دقيقة دون أي توقف، وعندما انتهى أداؤه، انفجر الجمهور بالتصفيق.

وتمت دعوة ليم الذي أنهى حفلا موسيقيا في لندن عاصمة المملكة المتحدة قبل أيام فقط، من أجل المشاركة في مهرجان أبو ظبي، وهو مهرجان فني يمثل العالم العربي والذي أصبح الآن في عامه الثاني والعشرين.

وشارك في الحفل العشرات من الفنانين وفرق الأداء المشهورين عالميا، لكن الفنان الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام كان "ليم"، حيث تم بيع جميع تذاكر حفله البالغ عددها 690 تذكرة، قبل شهرين من العرض.

وقالت السيدة "هدى الخميس كانو" مؤسِسة مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون التي تعتبر شخصية مهمة في مجال الثقافة والفن هناك، إنها أكبر معجبة بليم، ووصفت موسيقاه بانها بمثابة "دبلوماسي سري" يربط بين أبو ظبي وكوريا.

وظلت السيدة كانو تولي اهتماما كبيرا بالفنانين من شرق آسيا، بما في ذلك كوريا واليابان حيث حققت العديد من المعارض والعروض ذات الصلة.

وعندما سئلت عن خلفية التبادل الجاري، قالت إنها فوجئت في أثناء زيارتها الأولى إلى كوريا بالإنجازات المذهلة التي أجرزها الكوريون في الصناعة والاقتصاد في غضون 50 عاما فقط، لكن الشيء الأكثر روعة هو أن الثقافة كانت حية وتتنفس داخل البلاد.

وأضافت أن الطاقة التي شعرت بها في سيول كانت نبض الفن. وهذا بالضبط ما تريده أبو ظبي، وبالتالي فقد أبرمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي مع بلدية سيول العام الماضي.

وأقامت معرضا للفن الكوري المعاصر في جزيرة السعديات وهي منطقة الفنون في أبوظبي. كما دعت مهرجان هذا العام فرقة الأوركسترا "كنوا" KNUA من الجامعة الكورية الوطنية للفنون.