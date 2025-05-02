فرصة قيمة لفهم سحر الكويت في كوريا

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تُتاح لمواطني سيول فرصة قيمة لفهم سحر الكويت بشكل عميق. فقد اختارت وكالة سيول لتعزيز التعليم مدى الحياة الكويت كأول دولة موضوعية لعام 2025 لجامعة المواطنين المرتبطة بالسفارات والتي يتم تشغيلها بالتعاون مع وزارة الخارجية في إطار برنامج خاص لمدة 4 أسابيع من الرابع والعشرين من أبريل الماضي إلى الثاني والعشرين من مايو الجاري.

يشار إلى أن جامعة المواطنين المرتبطة بالسفارات هي بمثابة برنامج تمثيلي للفنون الليبرالية وتحظى باستجابة كبيرة من مواطني سيول لأنها توفر تجارب حية مثل مقابلة السفراء الأجانب لدى سيول وزيارة السفارات الأجنبية فيها.

وتخطط وكالة سيول هذا العام لتقديم 4 دول بعمق، بدءا بالكويت، ثم الهند خلال يونيو، والأرجنتين في أغسطس، وفرنسا في أكتوبر. وتنوي تنظيم برامج خاصة مثل محاضرات إنسانية حول التاريخ والثقافة والاقتصاد والسياسة الخارجية لكل دولة، بالإضافة إلى لقاءات مع السفراء الأجانب في كوريا، بالتعاون مع السفارات الأجنبية في كوريا.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج المرتبط بالسفارة الكويتية في سيول لمدة 4 أسابيع في الحرم الجامعي المركزي لجامعة سيول للمواطنين في منطقة جونغ نو بالعاصمة سيول. ويضم البرنامج أربع محاضرات مصممة لمساعدة الطلاب على اكتساب فهم أعمق للثقافة الإسلامية التي تمثل ربع سكان العالم واستكشاف إمكانيات التبادل والتعاون مع دول الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن الكويت تعد خامس أكبر مورد للنفط الخام وثالث أكبر سوق أجنبية للبناء بالنسبة لكوريا حيث ظل البلدان يحافظان على علاقات ودية وتعاونية لأكثر من 60 عاما.

ومن أكثر الأمور جاذبية في هذا البرنامج: إتاحة فرصة لتطوير حساسية دولية من خلال الاستماع إلى أصوات مباشرة من المجال الدبلوماسي. وفي المحاضرة الأولى من هذا البرنامج تحت شعار "كوريا والكويت"، قدم السيد "لي جين كوك" المسؤول في القسم الثاني لإدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، شرحا مثيرا للاهتمام عن العلاقات بين البلدين. وفي الأسبوع الثاني، سيكون هناك وقت لزيارة السفارة الكويتية في كوريا، والالتقاء بالمسؤولين، والاستماع إلى قصص حية من المجال الدبلوماسي. ويقام أيضا العديد من المحاضرات لخبراء كويتيين.

وفي محاضرة بعنوان "العادات التجارية واستراتيجيات التفاوض في الكويت"، سيقدم السيد "جو جونغ هيون " الباحث الأول في معهد الثقافة الإسلامية في جامعة سونغ كونغ هويه " نهجا تجاريا يرتكز على مشاعر الشعب الكويتي، ويقدم حالات الشركات الكورية التي تعمل حاليا في الكوريت.

كما سيلقي البروفسور "كيم دونغ هوان" من قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية محاضرة خاصة بعنوان "المسيرة الثقافية في الكويت عاصمة الثقافة العربية 2025".

وسيقدم نظرة عامة واسعة على الثقافات العربية والشرق أوسطية والإسلامية، مع التركيز على مدينة الكويت، عاصمة الثقافة العربية 2025 التي اختارتها جامعة الدول العربية، واستكشاف الخصائص الاجتماعية والثقافية والهوية الكويتية.