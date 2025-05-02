التعاون الكوري الأردني في مجال استغلال موارد اليورانيوم

قالت مؤسسة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الملكية الأردنية للعلوم يوم الثامن من هذا الشهر لتعزيز التعاون في مجال استغلال موارد اليورانيوم.

وفي مذكرة التفاهم، اتفق الجانبان على تأمين البيانات الأساسية لإدارة جودة مياه الشرب في الأردن واستغلال موارد اليورانيوم من خلال تحقيقات مشتركة حول تركيز وتوزيع النويدات المشعة، بما في ذلك اليورانيوم، في مياه البحر والمياه الجوفية في الأردن.

ويقدر المجتمع الدولي أن الأردن يمتلك احتياطيات من اليورانيوم تبلغ حوالي 62 ألف طن. وتعتقد المؤسسة الكورية أنه إذا تم اكتشاف موارد مائية تحتوي على تركيزات عالية من اليورانيوم من خلال البحوث المشتركة، فإنها ستكون قادرة على الاستفادة من تكنولوجيا استخراج اليورانيوم التي تقوم المؤسسة بتطويرها حاليا لتحويله إلى موارد.

وقال "شين هو تشول " رئيس معهد البحوث المركزي التابع لمؤسسة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية أن المؤسسة تأمل أن يكون هذا المسح المشترك للموارد المائية مع الأردن، الذي يتمتع بإمكانات كبيرة من حيث استغلال موارد اليورانيوم، بمثابة فرصة لتأمين موارد المياه ذات التركيز العالي من اليورانيوم.

ومن جانبها قالت الأميرة الأردنية "سمية بنت الحسن" رئيسة الجمعية العلمية الملكية، إن الجانب الأردني سعيد للغاية بالعمل مع المؤسسة الكورية في التحقيق في اليورانيوم في الأردن، متطلعة إلى توسيع نطاق التعاون التقني بين الجانبين في المستقبل.