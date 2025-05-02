الحلقة السادسة: الدستور

في 17 يوليو عام 1948، أعلن أول دستور في كوريا، وكان مكونًا من 10 فصول و103 بند، وقد جعل من المساواة بين المواطنين، وحرية كل مواطن واستقلاله أساسًا له. وقد شهد 9 تعديلات، وظلَّ الدستور ركنًا أساسيًّا في الحفاظ على النظام الأساسي لكوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية حرة.

يذكر الدستور الكوري الحالي أنه ورث روح الحكومة الكورية المؤقتة التي تأسست بتأثير حركة الأول من مارس، وأنه ورث أيضًا الفكر الديمقراطي الذي خلفته ثورة التاسع عشر من أبريل. كما ينص البند الأول من الفصل الأول من الدستور على أن كوريا جمهورية ديمقراطية، وأن سيادة البلاد تقع في يد الشعب، وأن السلطة كلها مصدرها الشعب.

الاحتفال بإقامة المحكمة الدستورية في 27 ديسمبر عام 1988

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المحكمة الدستورية تعكس روح العصر

المحكمة الدستورية هي الهيئة التي يحق لها أن تحدد ما إذا كانت القوانين والأحكام موافقة للدستور أم لا. وهي بذلك تحمي حقوق المواطنين الأساسية من سلطة الدولة، وتفصل في النزاعات المجتمعية. ومن أهم قراراتها التاريخية إلغاء نظام الأسرة التابع للنظام الاجتماعي الذكوري والذي يقتصر على أن يكون رب الأسرة رجلًا، والحكم بعدم دستورية الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس "باك تشونغ-هي" في سبعينيات القرن الماضي، والاستحواذ على ممتلكات معاوني حكومة الاستعمار الياباني في فترة الاحتلال، والنظر في عزل ثلاث رؤساء، وغيرها. وهي في كل حكم تاريخي من هؤلاء كانت تعكس روح ذلك العصر. شهدت كوريا الكثير من المشاكل والمصاعب والعراقيل، وفي كل خطوة من هذه الخطوات كان الدستور الكوري يتغير ويتطور.