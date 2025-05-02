شهر مايو، شهر الأسرة في كوريا

يشتهر شهر مايو في كوريا بكونه شهر الأسرة، وذلك لأنه يزخر بالمناسبات الأسرية، إذ يحتفل الكوريون في ذلك الشهر بيوم الطفل، ويوم الأب، ويوم اليافعين، ويوم الأزواج. أي أنه شهر يحتفل بكل فرد من أفراد الأسرة بغض النظر عن أعمارهم أو أجناسهم. وتحتفل الكثير من دول العالم الأخرى بالأيام المميزة الخاصة بالأسرة في مايو.





فنانون من التراث: «كيم تشانغ-هوان 김창환»

كان «كيم تشانغ-هوان 김창환» نشيطًا في الساحة الفنية في أواخر عصر جوسون بين عام 1855 حتى منتصف ثلاثينيات القرن الماضي في "ناجُو" بمقاطعة جنوب جولا، ولذلك فهو من أكثر فناني ذلك العصر الذين تركوا لنا أسطوانات غرامافون مسجلة. وقد نال احترام أغلب زملائه من الفنانين في عصره.

عمل الفنان «كيم تشانغ-هوان 김창환» على إقامة عرض غنائي متنقل أسماه "هيوب يول سا 협률사". وكلما بلغت الأنباء قرية من القرى بأن «كيم تشانغ-هوان 김창환» قادم لإقامة عرض غنائي، احتشد الناس وتجمعوا في انتظاره. وقد استخدم الكثير من الناس بعد ذلك اسم "هيوب يول سا 협률사" لتسمية فرقهم الغنائية الاستعراضية في عصر الاستعمار الياباني.

وفي أغنية البانسوري هنغبوغا، هناك مقطع يصف رحلة الطائر وهو ينقل البذرة عبر البلاد إلى هنغبو، وهذا المقطع هو مقطع أبدعه «كيم تشانغ-هوان 김창환».





عائلة موهوبة: "ليم بانغ-أُول"

الفنان "ليم بانغ أول" هو ابن أخت الفنان "كيم تشانغ-هوان". وقد ظل "ليم" يمارس نشاطه الفني في الريف حتى بلغ الخامسة والعشرين، ثم انتقل إلى سيول ليعمل هناك، ووقف على المسرح بجوار كبار الفنانين مثل "كيم تشانغ-هوان" و"سنغ مان-غاب". وعندما رآه الناس وهو يشارك أولئك الفنانين العظام المسرح، سخروا منه في البداية. ولكنه ما إن بدأ في غناء "سوك ديه موري 쑥대머리" حتى صمت الجميع وكأن على رؤوسهم الطير.





سامول نوري: أربعة طبول من وحي موسيقى المزارعين

السامول نوري هو فن العزف على الطبول الأربعة: الكوينغواري والجانغو والبو والجينغ. وهو فن اجتاح العالم أجمع وأصبح له الكثير من المعجبين حول العالم. ويعود أصل فن السامول نوري إلى موسيقى المزارعين في الريف الكوري. واسمها مشتق من التقاليد البوذية التي تضم أربع آلات أخرى. وتحتفي البوذية بحماية الإنسان وجميع الكائنات الحية. ولذلك يعمد الرهبان البوذيون على ترنيم أغانيهم وحكمهم للناس الذين يعقلون كلامهم، أما الحيوانات والكائنات غير العاقلة فيعمدون إلى الآلات الموسيقية للتواصل معها.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- (مودو دا كوتشيا 모두 다 꽃이야) أو: كلنا زهور، بصوت "صُنغ دا-كيونغ 성다경"

- مقطع من أغنية "꼬리에 꼬리를 무는 이야기" بصوت "كيم بُنغ-يُنغ 김봉영"

- أغنية (كيغوري إيه غيه 개구리에게" أو: إلى الضفدع، بصوت "أن أون-كيونغ 안은경"

- "제비노정기" ضمن أغنية البانسوري "هنغ بو غا" بصوت "لي كوانغ-بُك 이광복"

- "سوك ديه موري 쑥대머리" غناء "ليم بانغ-أول" وأداء فرقة "كيم دو غيون"

- "سانن سيه ‘사는 새’" أداء "تشو دا هييه تشاجيس 추다혜차지스"

- "سامول يونجو 사물 연주" بعزف رهبان معبد "سونغ كوانغ سا 송광사"

- "هوي شيم غوك" بصوت "لي كوانغ-سُو"