اختيار سفنتين وهان كانغ وليسا وروزي ضمن قائمة الـ100 'قائد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ'

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تم إدراج فرقة سفنتين، وليسا وروزي من بلاك بينك، والروائية الكورية هان كانغ، ضمن قائمة الـ100 قائد الأكثر تأثيرا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025، والتي أعلنت عنها المنظمة الأمريكية غير الربحية "غولد

هاوس".

ووفقا لمصادر في صناعة الموسيقى وغيرها يوم 2 مايو، قامت "غولد هاوس"، وهي منظمة غير ربحية تدعم الفنانين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعلن سنويا عن قائمة "A100" التي تضم 100 شخص أحدثوا تأثيرا كبيرا على ثقافة ومجتمع المنطقة، بوصف فرقة سفنتين بأنها "أيقونة الكيبوب"، قائلة: "لقد تصدروا المشهد الموسيقي من خلال إنتاجهم الذاتي الفريد القائم على التفاعل بين الوحدات الفرعية المتميزة. ومع احتفالهم بالذكرى العاشرة على تأسيسهم هذا العام، تواصل فرقة سفنتين إعادة ابتكار نفسها. ويتجاوز الأعضاء باستمرار التوقعات، مستندين إلى طموحهم الذي لا ينضب وطيفهم الموسيقي اللامحدود"

أما بالنسبة للكاتبة هان كانغ، فقد وصفتها "غولد هاوس" بأنها "كاتبة كورية مشهورة برواياتها الشعرية والعاطفية التي تستكشف موضوعات الصدمات التاريخية، والضعف البشري، والتغيير"، وأنها "أصبحت أول كورية وأول امرأة آسيوية تفوز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024"

وفيما يتعلق بليسا، قالت "غولد هاوس" إنها "اكتسبت شهرة كفنانة منفردة بعد نجاحها مع بلاك بينك"، مشيرة إلى أن أغنيتيها المنفردتين "لاليسا" و"ماني" حققتا العديد من الأرقام القياسية، بما في ذلك دخولهما إلى قائمة بيلبورد "غلوبال 200".

وعن روزي، قالت "غولد هاوس" إن "ألبومها المنفرد الأول 'روزي' وأغنيتها المنفردة الناجحة 'آبارتمِنت' بالتعاون مع برونو مارس، حققا أعلى مركز لفنانة كورية منفردة في قائمة بيلبورد الرئيسية للأغاني 'هوت 100'، كما حققت المركز الأول في قائمة 'توب 40 راديو' الأمريكية للمرة الأولى"

بالإضافة إلى هؤلاء، شملت قائمة "A100" لهذا العام لاعب الرياضات الإلكترونية المحترف لي سانغ هيوك "فيكر" من فريق T1، والممثلين لي بيونغ هون ولي جونغ جاي، والمخرج هوانغ دونغ هيوك من مسلسل "لعبة الحبار".