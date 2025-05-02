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مارون فايف تصدر أغنية "برايسليس" بالتعاون مع ليسا من بلاك بينك

أعلنت شركة يونيفرسال ميوزيك في الثاني من مايو أن فرقة البوب مارون فايف قد أصدرت أغنية جديدة بعنوان "برايسليس"Priceless بالتعاون مع ليسا من بلاك بينك.

وتُعد أغنية "برايسليس" أول أغنية يتم إصدارها بشكل مسبق من ألبوم مارون فايف الكامل الجديد القادم. والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها فرقة مارون فايف مع فنان كوري بوب.

وقالت يونيفرسال ميوزيك إن "مارون فايف أظهرت من خلال هذه الأغنية الجديدة عودة إلى لونها الموسيقي الأصيل، بالإضافة إلى ما تتميز به من كلمات وألحان أكثر عمقا وصدقا"

يُشار إلى أن ليسا من بلاك بينك قد تعاونت سابقا مع العديد من نجوم البوب مثل دوجا كات، وراي، وميغان ذا ستاليون، وفيوتشر، وتيلا، وذلك من خلال ألبومها المنفرد الأول "ألتر إيغو"Alter Ego.

ومن المقرر أن تصدر فرقة مارون فايف ألبوما جديدا هذا العام، كما ستقوم بمقابلة معجبيها حول العالم من خلال جولة عالمية.