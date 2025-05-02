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تجاوز عدد مشتركي قناة ستراي كيدز الرسمية على يوتيوب 20 مليون مشترك

حققت فرقة ستراي كيدز إنجازا مهما بوصول عدد المشتركين في قناتها الرسمية على يوتيوب إلى 20 مليون مشترك.

فقد تجاوز عدد المشتركين في قناة ستراي كيدز الرسمية على يوتيوب حاجز الـ 20 مليون مشترك بعد ظهر يوم 30 أبريل، ليصبحوا بذلك ثالث فنان كيبوب يحقق هذا الرقم.

واحتفالا بهذا الإنجاز، قامت ستراي كيدز بنشر صورة تهنئة ومقطع فيديو قصير يجمع أبرز لحظات محتوى قناتهم على يوتيوب عبر حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للمعجبين. وفي الفيديو، استعرض الأعضاء ذكرياتهم مع مقاطع الفيديو القصيرة والبثوث المباشرة، بالإضافة إلى مفاهيم الفيديو الموسيقي المفضلة لديهم للأغاني في الألبومات، وأشهر اقتباساتهم، ومقاطع الفيديو الخاصة التي يودون مشاركتها مع معجبيهم "ستاي"، ليحتفلوا معهم بهذه المناسبة المميزة بإعداد كعكة خاصة.

وعلى صعيد آخر، تم ترشيح ستراي كيدز لجائزتين في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2025، المقرر إقامته في 26 مايو، وهما جائزة فنان الكيبوب المفضل، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن ألبوم الموسيقى التصويرية للموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير على نتفليكس "آركين "ARCANE ، والذي تتضمن إحدى أغانيهم بعنوان "Come Play".

ومن المقرر أن يصدروا ألبومهم المصغر الياباني الثالث بعنوان "Hollow" والذي يحمل نفس اسم الأغنية الرئيسية في 18 يونيو القادم.