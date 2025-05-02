تجنيد فانك سفراء دوليين لتقديم الوجه الحقيقي لأفريقيا

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من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع لرعاية سفراء "او بون تو 우분투" العالميين لتصحيح التحيز طويل الأمد والتصور المشوه لأفريقيا من قبل المجتمع الدولي، والسعي إلى التضامن والتعاون بين كوريا وأفريقيا.

يشار إلى أن عبارة "او بون تو" تمثل فلسفة أفريقية تقليدية تعني "أنا موجود لأننا موجودون" بلغة البانتو 반투. وهي ترمز إلى الاحترام المتبادل، وروح الجماعة، والتضامن بين البشر.

وبدءا من يوم أمس الاثنين بدأت البعثة الدبلوماسية المدنية الكورية "فانك" بالتعاون مع وكالة "يون هاب 연합" الكورية للأنباء في جمع سفراء دوليين لتحسين الوعي بأفريقيا وتعزيز إمكاناتها وقيمتها اعتمادا على قوة حوالي 200 مليون شخص من معجبي الموجة الكورية "هالليو" في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تستمر عملية جمعهم حتى الحادي والعشرين من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يقوم أولئك السفراء الدوليون بأنشطة دبلوماسية عامة عالمية، مستوحاة من روح أوبونتو، لتعزيز الوجه الحقيقي لأفريقيا. ويمكن للشباب والشابات المحليين، والشباب الأجانب الذين يجيدون اللغة الكورية، والشباب والشابات الكوريين المقيمين في الخارج، وغيرهم، المشاركة في هذه الأنشطة.

وسيُنفّذ السفراء المائة الذين سيتم اختيارهم مهمة من أربع مراحل لمدة شهر تقريبا، تبدأ بحفل التنصيب الذي سيُقام في ميتافيرس في السابع والعشرين من هذا الشهر. وتتمثل مهمتهم في تصحيح المفاهيم المشوهة عن أفريقيا ونشر تاريخها وثقافتها المتنوعة بشكل صحيح إلى العالم.

يذكر أن أفريقيا هي أكبر كنز ثقافي في العالم باعتبارها قارة ذات إمكانيات لا حصر لها، وذات حضارة وتاريخ عريقين يمتدان لآلاف السنين، وتنوع عرقي ولغوي، وفنون وموسيقى. ومع ذلك، تنتشر صور ومعلومات مشوهة من منظور غربي على نطاق واسع في المجتمع الدولي. وهذا يؤثر أيضا على الكتب المدرسية، والمحتوى الإلكتروني، ومنصات المعلومات الرئيسية.

وبهذه المناسبة قال رئيس البعثة "بارك كي تيه 박기태" إن هذه هي نقطة البداية لرحلة كوريا وأفريقيا للتغلب على الألم التاريخي للحكم الاستعماري وبناء التضامن الموجه نحو المستقبل.

وأعرب عن الأمل في بناء مشاركة حقيقية بين كوريا وأفريقيا وفتح الباب أمام التعاون العملي المتبادل.