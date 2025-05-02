تباين بين الأجيال في أسلوب ستوديو غيبلي

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هذه الأيام تكتسب وظيفة توليد الصور على غرار "ستوديو غيبلي"، على منصة تشات جي بي تي، شعبية عالمية. وقد اتضح أن هناك اختلافا واضحا بين الأجيال في كيفية استخدامها.

فوفقا لتقرير بعنوان "أسلوب ستوديو غيبلي: تغيير مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي"، الصادر عن مؤسسة الصحافة الكورية في الأول من هذا الشهر، أجاب 60% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي الكوريين بأن لديهم خبرة في استخدام ميزة تحويل الصور.

ومن ذوي خبرة الاستخدام، استخدم 50% الصور المُحوّلة بنشاط، مثل استخدامها كملفات تعريف على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو مشاركتها مع معارفهم، بينما قام 31% بحفظها أو الاحتفاظ بها للاستخدام الشخصي فقط.

وكانت هناك أيضا اختلافات ملحوظة حسب العمر حيث كانت نسبة الأشخاص في الستينيات من العمر الذين استخدموا الصور لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة هي الأعلى بنسبة 33%، بينما كانت نسبة من هم في العشرينيات من العمر هي الأقل بنسبة 20%.

ومن ناحية أخرى، كانت نسبة الأشخاص في العشرينيات من العمر الذين حفظوا الصور أو احتفظوا بها للاستخدام الشخصي هي الأعلى بنسبة 38%، بينما كانت نسبة من هم في الستينيات من العمر هي الأقل بنسبة 21%. وهذا يشير إلى أنه كلما كبرت الفئة العمرية، زاد نشاط مشاركة الصور خارجيا.

ومن بين مستخدمي ميزة إنشاء الصور، أعرب 86% عن رضاهم عن النتائج، بينما أجاب 84% بزيادة اهتمامهم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. كما أعرب 78% عن نيتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أكبر في المستقبل.

وحول الأغراض الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، أجاب 81% من المشاركين في الاستطلاع بالبحث عن المعلومات، و51.1% بالكتابة والتحرير، و51% بإنشاء وتصحيح الصور، و42% بترجمة اللغات الأجنبية، و31% بإدارة جداول السفر والدراسة والعمل.

وعلى وجه الخصوص، كان هناك فرق واضح حسب الفئة العمرية في مجال استخدام وظيفة "الكتابة والتحرير" حيث كانت العشرينيات هي الأعلى بنسبة 68%، وتلتها الثلاثينيات بـ60%، والأربعينيات بـ48%، والخمسينيات بـ38%، والستينيات بـ29%، مما يُظهر ميلا لانخفاض معدل الاستخدام مع تقدم العمر.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك أيضا مخاوف كثيرة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث شعر 73% من المشاركين بأن استخدام الذكاء الاصطناعي قلل من الوقت المتاح لهم للتفكير بأنفسهم.

كما أجاب 64% بأنهم قلقون من أن يصبحوا معتمدين عليه بشكل مفرط. وبحسب الفئة العمرية، كانت الإجابة بأن "الوقت الذي يتعين عليهم التفكير فيه انخفض" هي الأعلى بين أولئك الذين هم في الستينيات من العمر بنسبة 74%، بينما أجاب 67% من كل من الذين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر بأنهم "قلقون بشأن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ويدل هذا الأمر على أنه حتى الجيل الأصغر سنا لديه مخاوف كبيرة.