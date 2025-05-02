انتشار نظام العمل المرن في شركات كبرى كورية





يشهد المجتمع الكوري زيادة متواصلة في عدد العاملين الذين يستخدمون ساعات العمل المرنة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية والتركيز على رعاية الأطفال.

وعلى وجه الخصوص تتبنّي وتوسّع 7 من كل 10 شركات كورية كبرى نطاق نظام ساعات العمل المرنة الذي يتيح للعمال تعديل ساعات عملهم اليومية بحرية ضمن ساعات العمل الأسبوعية المحددة.

وكانت هيئة الرقابة المالية الكورية قد فرضت على كل شركة الإفصاح عن مؤشرات العمل المرنة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة "جونغ آنغ" اليومية لتقارير أعمال الشركات التابعة الرئيسية لأكبر عشر شركات في كوريا، ارتفع عدد الموظفين الذين استخدموا نظام العمل المرن مرة واحدة على الأقل العام الماضي في سبع شركات، بالمقارنة مقارنة بعام 2022.

وعلى وجه الخصوص، شهدت شركة بوسكو أكبر زيادة، حيث تضاعف عدد موظفيها من 4 آلاف و860 موظفا في عام 2022 إلى 11 ألفا و608 موظفين في عام 2024.

واحتلت شركة سام سونغ للإلكترونيات المركز الأول من حيث معدل الاستخدام وعدد الموظفين، حيث استفاد 81% من إجمالي عدد الموظفين ذوي الرواتب الثابتة من نظام العمل المرن.

وتلتها شركة إس كيه إنوفيشن بنسبة 80% ، ثم إل جي للإلكترونيات بنسبة 72%. وقال أحد المسؤولين في قطاع الأعمال إنه طالما التزموا بساعات العمل المحددة، يمكنهم تحديد ساعات الإياب بحرية، موضحا أن مستوى رضاهم يرتفع بفضل قدرتهم على العمل وفقا لجدولهم الشخصي، مثل رعاية الأطفال.

بالفعل يُعتبر اتجاه توسيع أنظمة العمل المرنة استراتيجية للشركات للاستجابة لأزمة السكان. وفي هذا الصدد يقول البروفسور "كيم ديه إيل" في قسم الاقتصاد في جامعة سيول الوطنية إنه من المهم ضمان مرونة عمل الموظفين من أجل تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

وأضاف أنه يتوجب على الشركات اتباع استراتيجيات مرنة لإدارة شؤون الموظفين والاستشارات بين إدارة العمل والعمال من أجل زيادة الإنتاجية ورضا الموظفين في آن واحد.