كي كي تتصدر تصنيف العلامات التجارية لفرق الآيدول الصاعدة لثلاثة أشهر متتالية

حققت فرقة كي كي إنجازا مذهلا آخر.ف وفقا لمعهد أبحاث سمعة الشركات الكورية في الأول من مايو، تصدرت فرقة كي كي المرتبة الأولى في تصنيف العلامات التجارية لفرق الآيدول الصاعدة لشهر مايو 2025. وبذلك، حافظت كي كي على القمة لمدة ثلاثة أشهر متتالية، منذ مارس لتثبت تأثيرها.

اجتذبت كي كي الأنظار باستمرار من خلال أنشطتها الترويجية لأول ألبوم مصغر لها بعنوان "UNCUT GEM"، والذي بدأ مع إصدارها المسبق في فبراير. وسرعان ما تصدرت أغنيتها الرئيسية "I DO ME" قائمة مقاطع الفيديو الرائجة على يوتيوب بعد إصدار الفيديو الموسيقي، كما استقرت في المراكز الأولى على مختلف المخططات الموسيقية، بما في ذلك Melon Top 100. وفي خضم ذلك، فازت كي كي بأول جائزة لها في برنامج موسيقي تلفزيوني رئيسي عن أغنيتها "I DO ME" في برنامج "Show! Music Core" على قناة MBC في الخامس من الشهر الماضي.

أثبتت كي كي نفسها كـ"أكثر الفرق الصاعدة المنتظرة لعام 2025" من خلال عروضها الموسيقية الحية المذهلة وأسلوبها الفريد والمميز على مدار ستة أسابيع من البث الموسيقي. وعلى وجه الخصوص، أظهرت كي كي قدرة غير محدودة على استيعاب المفاهيم المختلفة وجاذبية فريدة من نوعها لجيل Z من خلال الترويج لأغنية "BTG" التي تتمتع بسحر مختلف عن أغنيتها الرئيسية ."I DO ME" وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، احتفالا بمرور شهر على إصدار ألبومها "UNCUT GEM"، فاجأت الفرقة معجبيها بإصدار فيديو موسيقي لأغنية "GROUNDWORK" من الألبوم، مما زاد من حماس الجمهور.

لم يقتصر صعود كي كي القوي إلى القمة على أنشطتها الموسيقية فحسب، بل امتد ليشمل مجالات متنوعة. فقد أظهرت كي كي حضورا عالميا من خلال الظهور في العديد من مجلات الموضة الكورية المرموقة، حتى إنها أصبحت أول فنان بوب كوري يزين غلاف مجلة 10 Magazine USA قبل ترسيمها. بالإضافة إلى ذلك، أجرت الفرقة مقابلة حصرية مع The Hollywood Reporter الأمريكية، واختارتها مجلة رولينغ ستون ضمن قائمتها "Future 25" لأكثر الفنانين الصاعدين المنتظرين لعام 2025، لتكون بذلك الفنانة الكورية الوحيدة في القائمة. كما سلطت مجلة NME البريطانية المتخصصة في نقد الموسيقى الضوء على ألبوم كي كي الأول "UNCUT GEM"، مما يدل على شعبيتها على الصعيدين المحلي والدولي.

واستمرارا لهذا الزخم، تصدرت كي كي مؤخرا الغلاف الرقمي لمجلة "Marie Claire" بالتعاون مع Chanel Beauty، وتم اختيارها كأول سفيرة لعلامة كاكاو بنك التجارية وكعارضة لإطلاق منتج "King Fusion" الجديد لبرغر كينغ، لتثبت تأثيرها الساحق في مجالات الموضة والجمال والمال والأغذية. وفي خضم هذه الإنجازات الباهرة، وعلى الرغم من انتهاء أنشطتها الترويجية لألبوم"UNCUT GEM" ، إلا أنها تصدرت مرة أخرى تصنيف العلامات التجارية لفرق الآيدول الصاعدة، مما يشير إلى أنها أسرت قلوب الجمهور.

تتكون كي كي من عضوات يتمتعن بمهارات عالية وجمال ساحر والعديد من المواهب المتنوعة. ومن خلال موسيقاهن الفريدة وأسلوبهن المتميز وأنشطتهن المستمرة، فإنهن يأسرن العالم، ويتجاوزن حدود كوريا، ويواصلن مسيرتهن الخاصة.