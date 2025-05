ⓒ JYP Entertainment

تستعد فرقة الفتيان الصاعدة "كيك فليب" التابعة لشركة JYP للترفيه لعودتها الأولى بإصدار ألبومها المصغر الثاني بعنوان "Kick Out, Flip Now!" في السادس والعشرين من مايو.

وبالفعل، تعود فرقة "كيك فليب" بألبومها المصغر الجديد "Kick Out, Flip Now!" في السادس والعشرين من مايو الساعة السادسة مساء بتوقيت كوريا، وذلك بعد حوالي أربعة أشهر فقط من ترسيمها. إذ أطلقت الفرقة أول ألبوم مصغر لها بعنوان "Flip it, Kick it!" وأغنيتها الرئيسية "Mama Said" في العشرين من يناير من هذا العام، وحققت أداء متميزا كما أعلنت عن ظهور "نجم K-Pop الصاعد" بشكل رائع. وعلاوة على ذلك، وبعد 33 يوما فقط من ترسيمها، فازت بجائزتين في حفل توزيع جوائز موسيقي، في حين تصدر ألبومها المصغر الأول مختلف المخططات الأسبوعية لموقع "سيركل تشارت" لتجميع الألبومات، مما ترك انطباعا قويا لدى معجبي موسيقى البوب الكوري في الداخل والخارج.

وفي سياق متصل، أطلقت شركة JYP أول محتوى تشويقي لعودة "كيك فليب" على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية في الثاني من مايو، حيث نشرت فيديو تشويقي للألبوم وجدولا زمنيا للترويج.

الجدير بالذكر أن الفيديو التشويقي لفت الأنظار بسحر "كيك فليب" الفريد والمنطلق الذي يعبر عن مشاعر جيل . Z بالإضافة إلى ذلك، فإن العبارات الجريئة مثل "هل تريد تخطي هذا اليوم؟" بالإضافة إلى مشاهد إخراجهم بقوة من المواقف اليومية التي يرغبون في الهروب منها مثل الشركة والعروض والمستشفى، قد منحت شعورا بالارتياح. وفي الختام، يقدم مشهد اندفاعهم جميعا على جسر كبير مع صرخة منعشة "لنتركها، لنتركها، لنتخلص منها، فقط لنتخلص منها" شعورا بالتحرر المبهج.

وكما يوحي اسم الألبوم الذي يحمل طموحا لرفض القوالب النمطية وتغيير الوضع الراهن، سترتفع فرقة "كيك فليب" أعلى فأعلى من خلال أنشطتها الترويجية للألبوم الجديد. وبناء على ذلك، ووفقا للجدول الزمني للترويج، سيتم الكشف عن قائمة الأغاني والصور المفاهيمية ومقاطع الفيديو القصيرة للأغاني والإعلانات التشويقية للفيديو الموسيقي تباعا قبل عودتهم في السادس والعشرين من مايو. وأخيرا، وفي يوم إصدار الألبوم، سيقيمون عرضا خاصا للعودة في تمام الساعة الثامنة مساء لزيادة الحماس.