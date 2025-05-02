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تعود فرقة الفتيات آيف ببرنامجها الخاص "1.2.3 IVE الموسم السادس". وفي هذا السياق، نشرت شركة Starship Entertainment التابعة للفرقة فيديو تشويقيا للموسم السادس من برنامج آيف الواقعي الخاص "1.2.3 "IVE على قناة آيف الرسمية على يوتيوب في الثاني من مايو.

يُذكر أن "1.2.3 "IVE هو محتوى ترفيهي خاص بالفرقة بدأ منذ ترسيم آيف في ديسمبر 2021. وعلى مدار المواسم، يُظهر البرنامج سحر العضوات الست المفعم بالحيوية وكيمياءهن الرائعة من خلال مواضيع متنوعة تشمل تحديات الطبخ وتجارب الشجاعة وألعاب الغموض ومحاكاة الألعاب.

تجدر الإشارة إلى أن آيف قد أنهت مؤخرا أنشطتها الترويجية لألبومها المصغر الثالث "IVE EMPATHY" وحفلها الموسيقي للمعجبين في سيول وجولتها الموسيقية للمعجبين في اليابان بنجاح.

وسوف يُعرض برنامج آيف الخاص "1.2.3 IVE الموسم السادس" كل يوم جمعة ابتداء من التاسع من مايو في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت كوريا، على قناة آيف الرسمية على يوتيوب.