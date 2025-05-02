انتشار كاميرات المراقبة في كوريا الشمالية

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تشدد وسائل الإعلام الكورية الشمالية بصورة متزايدة على أهمية التحول الرقمي.





تقول كوريا الشمالية إن حزب العمال الحاكم دأب على تنفيذ سياسة إعطاء الأولوية للتكنولوجيا الرقمية والتقدم العلمي. وانطلاقا من هذا الاتجاه، تعمل التكنولوجيا الرقمية على تحويل مختلف جوانب المجتمع الكوري الشمالي تدريجيا. ومن المظاهر الملحوظة لهذا التطور الرقمي: تركيب كاميرات للمراقبة على نطاق واسع. فما هي الأهداف الأساسية التي تدفع كوريا الشمالية إلى التبني المندفع لتقنيات المراقبة هذه؟





في نوفمبر الماضي، سلطت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الضوء على بناء وتجديد أكثر من ألف منشأة، بما في ذلك مدارس، مع التركيز بوجه خاص على مدرسة تم بناؤها حديثا. وقد تم رصد كاميرات للمراقبة في هذه المدرسة الجديدة التي عرضتها وسائل الإعلام.





"إي يونغ جونغ 이용종" مدير مركز الدراسات الكورية الشمالية في معهد كوريا للأبحاث الاستراتيجية الوطنية:

في كوريا الجنوبية، من المرجح أن يواجه تركيب كاميرات للمراقبة في الفصول الدراسية مقاومة كبيرة، حيث يرى الكثيرون أن هذه الخطوة تنتهك حقوق الخصوصية لكل من المعلمين والطلاب. وفي نوفمبر 2024، أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية أكملت بناء مدرسة "سونغ غا" الإعدادية العليا في بيونغ يانغ، وهي تعادل المداس الثانوية في كوريا الجنوبية. والجدير بالذكر أن كاميرات المراقبة كانت موضوعة في الزوايا العلوية للفصول الدراسية لمراقبة الطلاب. وتركيب أنظمة المراقبة في الفصول الدراسية أمر غير معتاد، حيث تقتصر هذه التكنولوجيا عادة على المناطق التي تحتوي على معدات باهظة الثمن، مثل غرف الموسيقى أو مختبرات العلوم، لأسباب أمنية. ويبدو أن كوريا الشمالية تؤكد على أن التكنولوجيا المتقدمة، مثل تركيب كاميرات المراقبة، تتوسع حتى في الأماكن التعليمية. إلا أنه من وجهة نظر خارجية، يبدو أن هذا لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد تشديد النظام لمراقبته للمواطنين.





في كوريا الجنوبية، غالبا ما تُعتبر كاميرات المراقبة مثيرة للجدل بسبب المخاوف من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والخصوصية الشخصية. وفي إحدى المدارس المشيدة حديثا في كوريا الشمالية، وُضعت كاميرات للمراقبة في الفصول الدراسية ومختبرات العلوم وغرف الموسيقى. ولا يقتصر دور المدارس في كوريا الشمالية على تنفيذ الأهداف التعليمية التقليدية فحسب، بل تعمل تلك المدارس كأدوات أساسية للحفاظ على النظام الحاكم.





"إي يونغ جونغ 이용종":

حافظت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة على مراقبة مواطنيها من خلال جلسات النقد الذاتي ووحدات الأحياء التي تسمى "إين مين بان". ومع إضافة كاميرات المراقبة، لم تعد هناك الآن أي منطقة تقريبا بدون مراقبة. وتقليديا، كان قادة وحدات "إين مين بان" يراقبون السكان من خلال شبكة بشرية. وهم يعرفون كل التفاصيل المنزلية، حتى عدد الملاعق وأعواد تناول الطعام التي تمتلكها كل أسرة. ويمكنهم أن يكتشفوا بسرعة غياب شخص ما، ويتكهنون بسرعة ما إذا كان قد هرب سرا إلى الصين أو أنه يخطط لشيء آخر. ومن خلال الإبلاغ عن كل التفاصيل، فإنهم يراقبون بيقظة أي تصرفات قد تتحدى سلطة النظام واستقراره. تتكون وحدة "إين مين بان" الواحدة عادة من 20 إلى 40 أسرة، مع وجود قائد معين يشرف على الأعضاء. وتتمثل المهمة الأساسية لقادة وحدات "إين مين بان" في التدقيق والإبلاغ عن حياة السكان الشخصية. وتخضع وحدات الأحياء هذه لرقابة أجهزة الدولة، مثل وزارة أمن الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي. وتجري هذه الأجهزة عمليات تفتيش عشوائية للهواتف المحمولة وتقوم بإيقافات واستجوابات غير متوقعة.





تاريخيا، اعتمدت كوريا الشمالية على شبكات المراقبة البشرية. ويقع في قلب هذا النظام وحدات "إين مين بان"، التي تُترجم إلى "وحدات الشعب"، وهي مجموعة لمراقبة الأحياء تمثل أصغر وحدة إدارية في البلاد. ويشرف على كل وحدة منها قائد مسؤول عن مراقبة أنشطة السكان والإبلاغ عنها.





لدى قادة وحدات الأحياء معرفة وثيقة بالظروف المعيشية لكل أسرة، ويعملون كمراقبين لتتبع السكان المحليين. كما تدير كوريا الشمالية وكالات مراقبة واستخبارات أخرى، مثل وزارة أمن الدولة، لتحديد وتحييد أي عناصر تضر بالنظام. وفي التطورات الأخيرة، تم إدخال التقنيات الرقمية لتعزيز مراقبة السكان والتحكم فيهم.





"إي يونغ جونغ 이용종":

أظهر الأفراد الموهوبون في جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا وجامعة "كيم إيل سونغ" اهتمام كوريا الشمالية الشديد بالصناعات المتطورة. وقد خطت البلاد بالفعل خطوات مثيرة للإعجاب في بعض المجالات التكنولوجية. ومن الواضح أنها تدرك تزايد الطلب على التقنيات الجديدة، على الرغم من أن القيود المالية التي تواجهها قد أعاقت نشر التكنولوجيا على نطاق واسع في القطاعين الصناعي والخاص. وقد طوّر النظام الحاكم تقنيات متقدمة، بما في ذلك تقنيات التعرف على الوجوه، والتعرف على لوحات ترخيص المركبات، والتتبع الشخصي. وتهدف هذه التقنيات في المقام الأول إلى تعزيز سيطرة الدولة والقمع من أجل الحفاظ على النظام. وتشير التقارير إلى أن كوريا الشمالية بدأت في تطوير تكنولوجيا التعرف على الوجه في عام 2014، مع إنشاء مركز تطوير التكنولوجيا المتقدمة المتخصص في التعرف على الصوت والنصوص، والترجمة الفورية، وتحليل البيانات الضخمة، وغيرها. وتشمل التطبيقات الناشئة لهذه التقنيات التحكم في الدخول إلى المباني والمراقبة المركزية من خلال أنظمة معقدة للتعرف على الوجوه. وقد أثارت هذه التطورات التكنولوجية مخاوف منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث ترى هذه المنظمات أن تلك التقنيات يتم استغلالها من قبل النظام الاستبدادي كأدوات لتسهيل الحكم الديكتاتوري وتوسيع نطاق السيطرة السياسية، بدلا من تعزيز الحريات الفردية.





عملت كوريا الشمالية على تطوير تكنولوجيا القياسات الحيوية منذ تسعينيات القرن الماضي. وقد أجرت شركة تكنولوجيا المعلومات "أمنوك ريفر" للتطوير التكنولوجي أبحاثا أمنية تعتمد على تكنولوجيا القياسات الحيوية، حيث طورت منتجات تستخدم خصائص جسدية مختلفة، مثل بصمات الأصابع وقزحية العين وملامح الوجه وأنماط الصوت وبنية الأوردة.





نجحت جامعة "كيم إيل سونغ"، التي تشتهر بأنها أفضل مؤسسة أكاديمية في كوريا الشمالية، في تطوير تقنية التعرف على لوحات ترخيص السيارات لحظيا باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2020. وفي العام نفسه، كشفت البلاد أيضا عن هاتف ذكي يتميز بقدرات القياس الحيوي.





مع استمرار تقدم التكنولوجيا الرقمية وانتشارها، يجد الكوريون الشماليون المزيد من الراحة في حياتهم اليومية. ومع ذلك، فإن هذا التقدم التكنولوجي يأتي مع مشكلة كبيرة، وهي أن شبكة المراقبة التابعة للدولة أصبحت في الوقت نفسه أكثر إحكاما وتدخلا في حياة الناس.





"إي يونغ جونغ 이용종":

كثيرا ما أسافر إلى المناطق الحدودية بين كوريا الشمالية والصين لإجراء مقابلات مع منشقين كوريين شماليين. وفي أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان بإمكان الكوريين الشماليين عبور الحدود سرا بحرية أكثر من الآن، وكان التهريب ممكنا. ولكن في ظل حكم "كيم جونغ أون"، ازدادت صعوبة عبور الحدود. وقد أقامت كوريا الشمالية سياجا كثيفا من الأسلاك الشائكة على طول الحدود، كما وضع الجانب الصيني أيضا كاميرات للمراقبة. عندما كنا نزور الحدود من الجانب الصيني في الماضي، كان بإمكاننا مراقبة سكان كوريا الشمالية على الجانب الآخر من خلال المناظير وكنا ننادي على من هم بالقرب منا. أما الآن، فقد تغير الوضع جذريا. وإذا أوقفت سيارتك في المنطقة الحدودية، سيظهر حرس الحدود الصينيون في غضون دقيقتين أو ثلاث دقائق ويطلبون منك المغادرة بسرعة، قائلين إن الوقوف ممنوع. وهذا يدل على تحسن كبير في نظام المراقبة. كما وضعت كوريا الشمالية أيضا كاميرات للمراقبة على طول الحدود، مما يجعل من السهل تعقب أي منشقين على الفور. وحتى إذا تمكن المنشقون من عبور الحدود، يمكن للسلطات الصينية أو الكورية الشمالية مراجعة لقطات كاميرات المراقبة للتعرف على الأفراد من خلال مظهرهم وملابسهم. وعندها ستقوم السلطات بتتبع مسار هروب المنشقين بسهولة أكبر.

في هذه الأيام، تعمل كوريا الشمالية على تعزيز بنيتها التحتية للمراقبة من خلال تركيب وتوسيع نطاق كاميرات المراقبة. وفي تقرير صدر العام الماضي، أشار مركز بحثي أمريكي إلى تزايد عدد كاميرات المراقبة على طول الحدود بين كوريا الشمالية والصين.





في أكتوبر 2023، عبر 4 من سكان كوريا الشمالية خط الحدود في البحر الشرقي للوصول إلى المياه الكورية الجنوبية على متن قارب خشبي. ويشير مراقبون إلى أن سبب محاولة الانشقاق هذه كان على الأرجح الصعوبة المتزايدة في الهروب نتيجة لتعزيز إجراءات المراقبة. كما تم العثور على أدلة على زيادة قدرات المراقبة الرقمية لكوريا الشمالية في المصانع المحلية.





"إي يونغ جونغ 이용종":

يجري حاليا تركيب كاميرات للمراقبة في العديد من المصانع الكبيرة في جميع أنحاء كوريا الشمالية. وخلال فترة المسيرة الشاقة في التسعينيات، قام العمال بتفكيك المعدات في المصانع التي توقفت عن العمل. وقاموا ببيع الآلات كخردة إلى الصين، مما أدى إلى فوضى عارمة في القطاع الصناعي بأكمله. ومن خلال تركيب كاميرات المراقبة في المصانع، يمكن للسلطات الكورية الشمالية الآن منع العمال والسكان من سرقة المواد الخام أو الوقود أو معدات الإنتاج وبيعها. ومنذ عام 2017، وُضعت كاميرات للمراقبة أيضا على طول الطرق السريعة والطرق الرئيسية في بيونغ يانغ ونقاط الدخول الرئيسية، مما يسمح للسلطات بمراقبة وتحديد الأفراد غير المصرح لهم، الذين يحاولون دخول العاصمة من المناطق المحيطة بها.





في البداية، وُضعت كاميرات للمراقبة بالقرب من ميدان "كيم إيل سونغ" فقط، لكنها امتدت الآن إلى الطرق السريعة والطرق الرئيسية في بيونغ يانغ ومسارات السكك الحديدية ونقاط التقاطع الرئيسية.





تقوم كوريا الشمالية ببناء مصانع حديثة في 20 مدينة وبلدة كل عام، وذلك في إطار خطة التنمية الإقليمية "20×10" التي أعلن عنها "كيم جونغ أون" في عام 2024. وبينما يشعر السكان بالرضا عن المصانع المبنية حديثا، فإن العديد من هذه المنشآت تستخدم كاميرات لمراقبة الآلات وعملية الإنتاج عن بُعد. وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم أنظمة المراقبة هذه للإشراف على العمال. فما الذي يحفز كوريا الشمالية على تركيب كاميرات للمراقبة على نطاق واسع؟ ولكن ليس من السهل على كوريا الشمالية نشر أنظمة كاميرات المراقبة، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في البنية التحتية للكهرباء والاتصال بالإنترنت. ومع ذلك، يسعى نظامها الحاكم بإصرار لتركيب تلك الكاميرات لمراقبة وقمع السكان، تحت ستار الحفاظ على النظام الاجتماعي.





يستخدم نظام الدفع الإلكتروني أيضا للمراقبة، لأنه يقوم تلقائيا بتسجيل وقت وموقع كل معاملة، مما يوفر سجلا يمكن تتبعه.





تتغلغل التكنولوجيا الرقمية في كوريا الشمالية، مما يمكّن نظامها الحاكم من مراقبة وتتبع كل تحركات المواطنين عن كثب. ويبقى السؤال المهم، حول ما إذا كان هذا التقدم التكنولوجي هو في المقام الأول أداة لمراقبة الشعب والسيطرة عليه، أم أنه يهدف حقا إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة.