مازن بابكر: قلبي نصف عربي، نصف كوري

يستضيف القسم العربي في حلقة هذا الأسبوع شابا سودانيا لديه تجربة فريدة من نوعها في الحياة في كوريا الجنوبية، حيث وصل إلى كوريا وهو في سن سبع سنوات، وظل يعيش هنا مع عائلته لمدة 14 عاما، ودرس مع أقرانه الكوريين في مراحل التعليم المدرسي حتى الجامعة، وصار يتقن اللغة الكورية ربما أفضل من اللغة العربية، ويقول إن كوريا صارت مثل وطن له، وأن قلبه صار نصف عربي، ونصف كوري.
ويضيف مازن، الذي يتعلم حاليا اللغة العربية في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية، أنه يستهدف بعد دراسة وإتقان اللغة العربية، أن يكون معلما للغتيْن العربية والإنغليزية، مثل والديْه.
ويتحدث مازن عن الحياة في كوريا وتكوين صداقات مع الكوريين، وكذلك مع الطلاب الأجانب مثله المقيمين في كوريا، ويقول إن الناس في كوريا يتميزون بالسماحة، وهو ما جعله يحب الحياة هنا.
ويتحدث مازن أيضا عن الصعوبات في العثور على طعام حلال بالنسبة للمسلمين في كوريا، مشيرا إلى أن إدارة المطعم في مدرسته خصصت له وجبات طعام حلال بعدما عرفوا أنه مسلم.
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