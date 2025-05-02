مازن بابكر: قلبي نصف عربي، نصف كوري

يستضيف القسم العربي في حلقة هذا الأسبوع شابا سودانيا لديه تجربة فريدة من نوعها في الحياة في كوريا الجنوبية، حيث وصل إلى كوريا وهو في سن سبع سنوات، وظل يعيش هنا مع عائلته لمدة 14 عاما، ودرس مع أقرانه الكوريين في مراحل التعليم المدرسي حتى الجامعة، وصار يتقن اللغة الكورية ربما أفضل من اللغة العربية، ويقول إن كوريا صارت مثل وطن له، وأن قلبه صار نصف عربي، ونصف كوري.

ويضيف مازن، الذي يتعلم حاليا اللغة العربية في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية، أنه يستهدف بعد دراسة وإتقان اللغة العربية، أن يكون معلما للغتيْن العربية والإنغليزية، مثل والديْه.