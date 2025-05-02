كوريا الجنوبية واليمن تبحثان سبل تعزيز المشاركة والتعاون بينهما





قام السفير الكوري لدى اليمن "دو بونغ كيه" يوم الجمعة الماضي بزيارة لوزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور "شائع الزنداني" في مكتبه.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية واليمن، وسبل تطوير المشاركة في مختلف المجالات، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد السفير الكوري "دو" تأكيد كوريا الجنوبية على دعم اليمن وقيادته السياسية، مشيرا إلى حرص الحكومة الكورية على المساهمة الفاعلة في جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

ومن جهته، أكد الوزير اليمني "الزنداني" على متانة العلاقات الكورية اليمنية، مثمنا الدعم الكوري المتواصل للجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.

وأعرب "الزنداني" عن تطلع الحكومة اليمنية إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أوسع تخدم المصالح المشتركة للبلدين.