كوريا ومصر تحتفلان بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما

ⓒ الصورة: وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية





احتفلت كوريا الجنوبية ومصر يوم الثلاثين من شهر أبريل الماضي بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال تنظيم فعاليات مختلفة.

وجاءت تلك الفعاليات المميزة حول مسيرة العلاقات بين البلدين، ليس فقط لتحتفي بثلاثة عقود من التعاون الثنائي، ولكن لترسم أيضا رؤية واضحة للتعاون الفني والثقافي للربط بين مختلف القارات والأجيال.

وقد بدأت الفعاليات بندوة رفيعة المستوى تحت شعار "5 آلاف عام من الحوار الحضاري" مقسمة إلى 3 جلسات، جمعت فنانين وأكاديميين وعددا من قادة الثقافة من كلا البلدين.

وتناول المشاركون في الندوة عددا من القضايا، منها التعليم الفني في العصر الرقمي، والفن كمحرك للتغيير الاجتماعي، وسبل تعزيز التعاون المسرحي، والمدن الذكية، وأهمية الحفاظ على التراث، بالإضافة للتطور الرقمي في التصوير الفوتوغرافي.

وعلاوة على الحوار الثقافي الذي وفرته الندوة بين قادة الثقافة في البلدين، كانت النتيجة البارزة هي تدشين "إعلان القاهرة الفني"، والذي يعد بمثابة منصة لدعم التعاون الفني.

وتم التوقيع على هذا الإعلان من قبل 11 شخصية بارزة، بهدف إطلاق تحالف للفنانين الآسيويين والأفارقة.

ويهدف هذا الإعلان إلى حماية الحرية الفنية والتنوع، وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وبناء أنظمة بيئية إبداعية مستدامة.

ووصلت الفعاليات إلى ذروتها مع الاحتفالية الفنية بعنوان "كوريا الملونة"، حيث استمتع الجمهور بالعروض الفنية التي قدمتها فرقة "سينغ دونغ غام" باستخدام الوسائط الرقمية الحديثة، بينما قامت فرقة "كوين" بتقديم الموسيقى الكورية التقليدية برؤية حديثة.

وأشعلت الفرقتان المسرح بأداء ثنائي ساحر في ختام الاحتفالية، تم فيه المزج بين الآلات التقليدية والأصوات القوية والرقصات المبتكرة، وهو ما أعجب الحضور وحظي بتصفيق مدو.

وفي كلمة مصورة، أشاد وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "يو إين تشون" بذلك الحدث باعتباره انطلاقة جديدة للتعاون الفني والثقافي بين كوريا ومصر وبين آسيا وأفريقيا، من شأنها أن توفر بيئة خصبة للإبداع عبر القارات وتشكيل المشهد الثقافي المستقبلي.

وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد السفير الكوري لدى مصر "كيم يونغ هيون" أن كوريا الجنوبية ومصر رفعتا علاقاتهما إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية الشاملة من خلال التعاون في التجارة والتكنولوجيا والثقافة.

وقال إن التبادلات بين مصر باعتبارها مهدا للحضارة ومركزا ثقافيا في الشرق الأوسط، وكوريا كقوة ثقافية رائدة عالميا، ازدهرت منذ فترة طويلة.

وأضاف السفير "كيم" قائلا إن هذه الروابط الثقافية ستعمل بلا شك على تعميق التعاون والتضامن بين البلدين على مدى السنوات الثلاثين القادمة، وتحويل التطلعات المشتركة إلى واقع ملموس.

وعلى هامش مشاركته في الندوة الكورية المصرية "5 آلاف عام من الحوار الحضاري"، قام الفنان والمخرج والبروفسور الكوري "سون جونغ او" رئيس الجمعية الكورية للمسرح بزيارة لمقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وفي أثناء هذه الزيارة، أجرى البروفسور "سون" لقاء مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج "مازن الغرباوي".

وجاء هذا اللقاء تأكيدا على التعاون المثمر والبَنّاء، وكذلك تأكيدا على بروتوكولات التعاون بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشباب وبين الجمعية الكورية للمسرح، وفتح آفاق جديدة ومختلفة للتعاون، خاصة أن كوريا الجنوبية هي ضيف شرف الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وصرح المخرج "مازن الغرباوي" بأن لقاءه مع البروفسور الكوري "سون" يؤكد التعاون البناء والبروتكولات التي تم إبرامها بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وبين الجمعية الكورية للمسرح، وتعزيز أواصر التعاون الثقافي والفني والفكري بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي بدأت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عاما.