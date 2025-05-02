افتتاح مسجد سيول المركزي بعد ترميمه وتزيينه بدعم من السفارة التركية

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افتتح مسجد سيول المركزي في كوريا الجنوبية بعد ترميمه وتزيينه بالخط العربي والفسيفساء بدعم من السفارة التركية لدى لكوريا الجنوبية.

وتم افتتاح المسجد بحفل أقيم يوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتزيين، والتي استغرقت حوالي 10 أشهر.

وفي كلمته في حفل الافتتاح، أعرب رئيس الاتحاد الإسلامي في كوريا الجنوبية "حسين كيم دونغ إيك" عن شكره للسفير التركي لدى سيول "مراد تامر" والمسؤولين الآخرين في السفارة الذين قدموا الدعم طوال عملية الترميم والزخرفة.

وقد بدأت أعمال ترميم وتزيين مسجد سيول المركزي يوم الثاني من شهر يوليو من العام الماضي، حيث تم إنتاج قطع الفسيفساء خصيصا للمسجد.

وفي حفل افتتاح المسجد، قدم للسفير التركي "تامر" نسخة طبق الأصل من نسخة طوبكابي للقرآن الكريم المنسوبة إلى الصحابي عثمان بن عفان.

الجدير بالذكر أن الإسلام دخل إلى كوريا الجنوبية في عام 1955 مع الجنود الأتراك الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية دعما لكوريا الجنوبية.

وفي عام 1976 تم بناء أول مسجد في كوريا الجنوبية في منطقة إي تيه وان بالعاصمة سيول، وهو مسجد سيول المركزي الذي ساهمت دول إسلامية في تمويل بنائه، على أرض تبرعت بها الحكومة الكورية آنذاك.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 5 آلاف متر مربع، ويقع في نطاقها المسجد وعدة مكاتب تابعة له، وأماكن الوضوء وكافتيريا ومواقف للسيارات. كما تضم الأرض معهد تطوير الحلال.

ويتميز المسجد بتصميمه الإسلامي التقليدي، مع مئذنتين وقبة كبيرة، وهو بالإضافة إلى أنه مكان للصلاة، يعتبر أيضا مركزا ثقافيا واجتماعيا يجمع المسلمين ذوي الجنسيات المختلفة.

ويقدم مجلس سيول المركزي برامج تعليمية تشمل دروس الفقه والعقيدة والتفسير، وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، ومحاضرات تعريفية بالإسلام للكوريين.