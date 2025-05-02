مقاطعة شمال كيونغ سانغ تنظم جولة للدبلوماسيين العرب في المنشآت الصناعية والأماكن التاريخية

قامت حكومة مقاطعة شمال كيونغ سانغ، بالتعاون مع مؤسسة الثقافة والسياحة بمقاطعة شمال كيونغ سانغ والجمعية الكورية العربية، بتنظيم جولة تعريفية خلال يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر أبريل الماضي في مدينة كيونغ جو التاريخية بعنوان "طريق الحرير بين مملكة شيلا القديمة والعالم العربي"، بمشاركة سفراء الدول العربية المعتمدين في كوريا الجنوبية.

وجاء تنظيم هذه الجولة ضمن الجهود الرامية لتوفير فرصة للشخصيات البارزة من الدول العربية لتجربة الموارد الثقافية والسياحية والصناعية بأنفسهم، وتمهيدا لاستضافة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" لعام 2025 في مدينة كيونغ جو. كما استهدفت تمهيد الطريق لجذب المزيد من السياح والاستثمارات إلى مقاطعة شمال كيونغ سانغ.

ومن بين الدبلوماسيين العرب الذين شاركوا في الجولة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة "عبد الله سيف النعيمي"، وسفير سلطنة عُمان "زكريا بن حمد السعدي"، وسفير المملكة العربية السعودية "سامي بن محمد السدحان"، وسفير مملكة البحرين "سعود حسن النصف"، والقائم بأعمال رئيس البعثة العراقية، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية لكل من المغرب وتونس.

وضمن الجولة التعريفية، زار الدبلوماسيون العرب مقر شركة "بوسكو" للحديد والصلب ومتحف "بوسكو" في مدينة بوهانغ، ثم انتقلوا إلى مدينة "كيونغ جو" التاريخية لزيارة مواقع التراث الثقافي، التي يعود تاريخها إلى عهد مملكة شيلا القديمة، بما في ذلك قصر "دونغ كونغ"، وبركة "وال جي"، ومقبرة "وان سونغ" الملكية التي تضم تماثلا حجريا لشخصية عسكرية ذات مظهر عربي، ومعبد "بول كوك سا" البوذي الذي يضم 7 كنوز وطنية.

كما زاروا المقر الرئيسي لمحطة "وال سونغ" للطاقة النووية التابعة للشركة الكورية للطاقة الكهرومائية والنووية، حيث تعرفوا على قدرات الطاقة النووية وصناعة الطاقة الكورية.

وقام البروفسور "تشونغ جين هان" الأستاذ في جامعة آن يانغ الكورية بإلقاء محاضرة للمشاركين في الجولة حول تاريخ التبادلات بين مملكة شيلا القديم والعالم العربي.

وقال البروفسور "تشونغ" إن التجار العرب كانوا قد زاروا مملكة شيلا لشراء الحرير والسيوف والمسك، بينما استقبلت مملكة شيلا المباخر العربية والأواني الزجاجية في إطار التبادلات النشطة بين الجانبين.

وأضاف أن شيلا القديمة كانت واحدة من الدول التي ظهرت على الخرائط الجغرافية العربية قبل الخرائط الأوربية بحوالي 400 عام.

وقد تم تنظيم هذه الجولة التعريفية بناء على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في المجالات الثقافية والسياحية الموقعة بين مؤسسة الثقافة والسياحة بمقاطعة شمال كيونغ سانغ والجمعية الكورية العربية في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وتخطط حكومة مقاطعة شمال كيونغ سانغ لتنفيذ المزيد من مشروعات التعاون مع الدول العربية، بما في ذلك تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة وتطوير منتجات سياحية.

وقال "لي تشول او" حاكم مقاطعة شمال كيونغ سانغ إن التبادلات مع العالم العربي، والتي بدأت في عهد مملكة شيلا القديمة عبر طريق الحرير، قد ظلت قائمة حتى عصرنا الحالي، وأن هذه الجولة ستكون بمثابة جسر لتعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والدول العربية.