إطلاق أعمال مشروع تأهيل شبكات المصطبة بمحافظة جرش الأردنية بدعم كوري

ⓒ gettyimagesbank





تم إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في منطقة المصطبة بمحافظة جَرَش الأردنية، في احتفال أقيم أول من أمس الأربعاء برعاية وزير المياه والري الأردني المهندس "رائد أبو السعود"، وبحضور السفير الكوري لدى عَمّان "كيم بيل او"، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كيم سو يونغ"، وأمين عام سلطة المياه الأردنية المهندس "سفيان البطاينة"، ومحافظ جرش "فراس الفاعور"، وعدد آخر من مسؤولي قطاع المياه.

ويهدف مشروع تأهيل شبكات توزيع المياه إلى تحسين التزويد المائي في مناطق المصطبة، وأم رُمّانة، ومَرْصَع، وغيرها من بعض القرى في محافظة جرش بالأردن.

وسوف تقوم الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" بتمويل المشروع بقيمة 10.34 مليون دولار.

وقال السفير الكوري "كيم بيل او" إن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في إطار الالتزام المشترك بمواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحا التي تواجهها الأردن حاليا.

وأضاف أنه لطالما شكل قطاع المياه والري ركيزة أساسية في دعم كوريا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.

ومن جانبه، أكد وزير المياه والري الأردني "رائد أبو السعود" أن الوزارة تركز جهودها على الإسراع بإعادة تأهيل شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب، مبينا أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في المناطق التي تواجه تلك التحديات.

وثمّن الوزير الأردني دعم كوريا الجنوبية من خلال وكالة "كويكا" بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحفي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.

وتتضمن أعمال المشروع التي تمتد الى 730 يوما، تنفيذ 8.5 كيلو متر طولي من الأنابيب من محطة أم رمانة الى شبكة مياه مرصع الجديدة، لتحسين التزويد المائي وتخفيض الفاقد المائي وتوفير الكميات نفسها للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل التكلفة التشغيلية.