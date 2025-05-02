وفد لبناني من مواطني المنطقة التي تتمركز فيها وحدة دونغ ميونغ الكورية يزور كوريا

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يقوم وفد لبناني يتكون من مواطني المنطقة التي تتمركز فيها وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية الكورية التابعة لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بزيارة لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الوفد اللبناني المكون من 12 من المسؤولين والمواطنين قد وصل إلى سيول يوم الأربعاء في زيارة تستغرق 5 أيام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستقبل فيها كوريا الجنوبية وفدا لبنانيا منذ 5 سنوات، بعد أن توقف برنامج الزيارة في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وقد بدأ تنظيم برنامج زيارة كوريا للمواطنين اللبنانيين في عام 2008، وشارك في البرنامج أكثر من 400 شخص قبل وقفه في عام 2020.

ويتضمن برنامج هذا العام زيارة للمجلس الوطني لحركة "سيه ما أول"، أي حركة المجتمع الجديد، والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" وبلدية العاصمة سيول، حيث يتعرف أعضاء الوفد اللبناني على ما حققته كوريا الجنوبية من التصنيع والديمقراطية في آن واحد خلال فترة وجيزة بعد انتهاء الحرب الأهلية الكورية.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن زيارة الوفد اللبناني تتضمن جدول الأعمال الذي يمكن من خلاله توفير مساعدة عملية في استعادة البنية التحتية الاجتماعية والأنظمة الإدارية في لبنان، مشيرة إلى أن لبنان عانى من أضرار جسيمة في البنية التحتية بسبب الأحداث الانفجارية والصراعات المسلحة خلال فترة جائحة كورونا.

ومن جانبها، قالت مديرة المتحف الوطني اللبناني في بيروت "آن ماري عفيش" عضوة الوفد اللبناني إن زيارتها ستكون فرصة مفيدة للغاية لتتعرف على كيف استطاعت كوريا الجنوبية أن تصبح دولة قوية في فترة قصيرة من الزمن رغم تعرضها لحرب أهلية.

وأضافت أنها ستبذل جهودا لتعريف لبنان بالثقافة الكورية المتميزة والتطور الذي حققته كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية الكورية التابعة لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة كانت قد بدأت عملها في لبنان منذ شهر يوليو من عام 2007.