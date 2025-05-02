في أواخر عصر جوسون، اشتُهر "كيم صُنغ-غي 김성기" ببراعته في عزف الكومونغو، وكان قد تعلم على يد "وانغ سيه-غي 왕세기". ويبدو أن السيد "وانغ" لم يكن من أصحاب الفكر المنفتح، فكان إذا سمع أغنية أو لحنًا جديدًا لا يعلمها لطلابه، بل يحتفظ بها لنفسه ويتدرب عليها سرًّا طوال الليل. ولذلك، كان "كيم صُنغ-غي" يتسلل ليلًا إلى بيت معلمه، ويقف خارج النافذة يستمع إلى اللحن ويحفظه. وعندما كشفه معلمه، لم يغضب، فهو لم يكن سوى تعبير عن رغبة "كيم" الصادقة في التعلم وشغفه به، ولذلك علمه كل ما كان يعرفه في هذه المرحلة من حياته، راجيًا أن يكون تلميذه هذا هو الشخص الذي يستفيد منه حقًّا وينجح حتى يتجاوزه هو شخصيًّا.





سوكونغا: السلحفاة والأرنب

في قصة أغنية سوكونغا، تخد السلحفاة البحرية الأرنب فيظن أنه إذا ذهب معها إلى قصر التنين ملك البحار فسوف يحصل على وظيفة مرموقة هناك، ولكنه حين يصل إلى هناك بالفعل، يفطن إلى الخدعة التي تعرض لها، فلم يكن هناك أي مناصب تنتظره، بل ما كان ينتظره هو أن تصيده الحاشية لتستخرج كبده وتقدمه للملك كدواء لمرضه العضال. ولما كان الأرنب يعرف جيدًا أنه لن يستطيع أبدًا التغلب على كل هؤلاء في أعماق البحار، فقد لجأ إلى الخديعة لينجو من المصيدة. فقال لهم إنه كان يعرف جيدًا أن كبد الأرانب له قيمة دوائية عالية، وأنه يحتفظ به في منزله على سطح الأرض، فوق شجرة معينة، ولم يحضره معه لأنه لم يكن يعرف أنهم سيحتاجون إليه. وقد انطلت خدعته على حاشية الملك، فأقاموا له حفلًا كبيرًا تقديرًا لجهوده قبل أن يطلقوا سراحه كي يحضر لهم كبده من سطح الأرض. والمقطع الذي يصف الحفل المذكور هو مقطع "سوكونغ بونغ ريو 수궁풍류.





من فناني التراث: الفنانة "ليم تشُون-إنغ 임춘앵"

في العام الماضي، حظت دراما "جونغ نيون 정년이" باهتمام المشاهدين، وازداد الاهتمام بالمسرحيات النسائية التراثية بعدها. وتتميز المسرحيات النسائية التراثية الكورية بأن جميع الممثلات فيها من النساء، إذ تلعب الممثلات حتى أدوار الرجال في المسرحية. وقد حظت بشعبية كاسحة في خمسينيات القرن الماضي. ثم تراجعت شعبيتها بسرعة مع تزايد انتشار التلفاز في البيوت الكورية في الستينيات. وفي مقدمة فنانات المسرح النسائي، كانت فنانتنا "ليم تشُونغ-إنغ 임춘앵". وُلدت "ليم" في عشرينيات القرن الماضي في "هام بيونغ"، وبدأت تعلم الغناء والرقص منذ سن التاسعة. وعندما بلغت الثامنة عشرة، بدأت ترقص في مسرح "بُومين"، فبدأ اسمها يعرف. وفي سن العشرين، التحقت بفرقة جوسون المسرحية الغنائية. وفي عام 1948 بدأت فنانات الغناء التراثي جمعية الموسيقى التراثية النسائية، وهن فنانات مثل "باك رُك-جُو 박록주"، و"كيم سو-هي 김소희" و"باك كوي-هي 박귀희"، وبدأت المسرحيات النسائية فعليًّا.





من الآلات الوترية التراثية: سو هيه غم

آلة "سو هيه غم" هي آلة موسيقية ابتكرتها كوريا الشمالية بإدخال تعديلات على آلة الهيغم في ستينيات القرن الماضي. وتتميز الهيغم التراثية بأن لها وتران، ويدخل القوس بين الأوتار لإصدار النغمات. أما آلة "سو هيه غم" فلها أربع أوتار، وهي ترفع على الركبة لعزفها مثل الهيغم، ولكن القوس يتحرك في الجزء الخارجي للأوتار، وهو ما يجعلها تشبه آلة تشيلو صغيرة





مراسم الكوسا: طريق إلى التعبير عن الأمنيات والأحلام

يقيم الكثير من الكوريين مراسم "كوسا" التي يقدمون فيها كعك الأرز والفاكهة والنبيذ إلى الأرواح المقدسة راجين منها أن تحميهم وتضمن لهم مستقبلًا جميلًا. وفي الماضي، كان الناس يحرصون على إقامة مراسم الكوسا عند شراء منزل أو سيارة جديدة، أو عند بدء مشروع عمل جديد أو أي أمر مهم. وفي كل عيد مثل عيد الصُل نال -أو العام القمري الجديد- كانت الفرق الموسيقية تمر بكل منزل لتؤدي طقوس الكوسا في كل ركن منه. وكانت الأغاني التي تؤدى أثناء الكوسا لها إطار معين، مثل أغاني "سان سيه بوري 산세풀이" التي تتمنى الرخاء للبلاد، و"صُنغ جو بوري 성주풀이" التي تتغنى بقوى الأرواح المقدسة، و"إكسال بوري 액살풀이" التي تمنع الأرواح الشريرة من الإتيان بأثرها السيئ. ويطلق على هذه الأغاني الآن أغاني "بيناري". وترسل أماني لبوذا كي يحل الأمن، وبعد تلك الأمنية العامة تتغنى بالعديد من الأماني الأخرى، فتقول:

نتمنى حياة طويلة للأطفال الموجودين، أما الأطفال غير الموجودين، فنتمنى أن يولدوا

إذا ولدت ولدًا فنرجو أن يكون بارًّا، وإن كانت فتاة فنرجو أن تكون طاهرة





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطوعة كومونغو بعنوان "Fly to the sky" بعزف: "كومونغو فاكتوري"

- "سوكونغ بونغ ريو 수궁풍류" بصوت "أوه جُنغ-سُوك 오정숙" وعزف "كيم تشونغ-مان 김청만" على البوك

- مقطع "بيول جوبوغا أولميو يوجاودوي 별주부가 울며 여짜오되" بأداء "لي نال-تشي"

- "غم كانغ سان تاريونغ 금강산타령" أو: أغنية جبل غم-كانغ من مسرحية "كيونو وجيغنيو 견우 직녀"، بصوت "أن سُوك-صُن" وآخرين

- أغنية "بوم" أو الربيع بصوت "جانغ صو-يُون 장서윤"

- مقطوعة سوهيه غم بعنوان"جونغ داري 종다리" أداء "ريانغ صُنغ-هي 량성희"

- "بان ميغي بيناري 반메기 비나리" بصوت "كيم يُو-ري"

- "ديه غام غوري 대감거리" بصوت "كيم يونغ-وو"