فرقة DAY6 تنهي جولتها العالمية بنجاح وتعتلي مسرح قبة KSPO التاريخي

تستعد فرقة DAY6 لاختتام جولتها العالمية بحفل ضخم سيقام في قبة KSPO، ملعب الجمباز الأولمبي. في هذا الإطار، ستحيي الفرقة ست حفلات على مدار ستة أيام، تحديدا من التاسع وحتى الحادي عشر، ومن السادس عشر وحتى الثامن عشر من شهر مايو، وذلك في قبة KSPO الواقعة في حديقة أولمبيك بمنطقة سونغبا غو في سيول، تحت عنوان "DAY6 3RD WORLD TOUR FINALE in SEOUL" الحفل الختامي في سيول. وعلاوة على ذلك، سيتم بث حفل الثامن عشر من مايو مباشرة عبر الإنترنت مقابل رسوم من خلال منصة Beyond LIVE، ليتيح بذلك الفرصة للقاء المزيد من معجبيهم المعروفين باسم My Day ماي داي.

ويكتسب هذا الحدث أهمية مضاعفة، حيث يمثل تتويجا للجولة العالمية الثالثة التي انطلقت في سبتمبر من العام الماضي من إنسباير أرينا في إنتشون وشملت 45 عرضا في 23 منطقة حول العالم، بالإضافة إلى كونه أول حفل منفرد لفرقة كورية في قبة KSPO، التي تعتبر صرحا ذا رمزية خاصة لفناني الكي بوب. ومما يؤكد الاهتمام الكبير من قبل عشاق الموسيقى، نفدت جميع تذاكر الحفلات بالكامل بعد فتح باب الحجز العام في الرابع عشر من أبريل، مما يجدد التأكيد على قوة DAY6 الجبارة في بيع التذاكر.

ومن الجدير بالذكر أن العروض الستة ستقام بنظام المسرح المفتوح بزاوية 360 درجة، وهو ما من شأنه أن يخلق إحساسا موسيقيا مكانيا ثريا ومميزا. وكما هو معهود من فرقة "DAY6 التي تحظى بثقة الجمهور في جودة موسيقاها"، سيقدمون مجموعة متنوعة من الأغاني بالإضافة إلى أداء حيوي مفعم بالحماس يلامس الحواس، كما سيشهد الحفل الظهور الأول لأغنيتهم الرقمية المنفردة الجديدة "Maybe Tomorrow" وأغنية "End of the Road" اللتين تم إطلاقهما في السابع من مايو، وهو ما سيضمن تحقيق أقصى درجات الرضا لدى الحضور.

وقد شهدت فرقة DAY6 نموا تدريجيا ومستمرا في حجم حفلاتها، بدءا من قاعة Yes24 MUV Hall في نوفمبر 2015 وصولا إلى قبة KSPO في مايو 2025. فبعد عودتهم كفرقة كاملة في أبريل من العام الماضي عقب فترة توقف، تمكنوا من بيع حوالي 34 ألف مقعد في حفل "DAY6 CONCERT 'Welcome to the Show'" الذي أقيم في صالة جام سيل الداخلية، وحوالي 40 ألف مقعد في حفل إنسباير أرينا في سبتمبر كجزء من جولتهم العالمية، وحوالي 38 ألف مقعد في حفلهم الخاص "2024 DAY6 Special Concert 'The Present'" الذي أقيم في قبة غوتشيوك سكاي دوم في ديسمبر، ليصبحوا بذلك أول فرقة كي-بوب تعتلي خشبة هذا الصرح، مؤكدين بذلك قدرتهم الهائلة على جذب الجماهير.

وتستمر الفرقة في حصد محبة واسعة النطاق من عشاق الموسيقى لفترة طويلة بفضل أعمالهم التي تمس الوجدان وتعكس صدق مشاعرهم، وها هم يحققون أصداء إيجابية واسعة بأغنيتهم الجديدة "Maybe Tomorrow" أيضا. فبعد وقت قصير من إصدار الألبوم، تصدرت الأغنية المراكز الأولى في قوائم الموسيقى الرئيسية في كوريا مثل ميلون وباغز، كما احتلت أغنية "Maybe Tomorrow" المركز الأول في قائمة باغز اليومية في السابع من مايو، مما يعكس شعبيتها المتزايدة.