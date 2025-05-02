فرقة (G)I-DLE ترفع حماس العودة بإصدار الفيديو الموسيقي لأغنية Girlfriend

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كشفت شركة CUBE Entertainment في التاسع من مايو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية لفرقة (G)I-DLE عن الفيديو الموسيقي للأغنية الجانبية "Girlfriend" من ألبومهن المصغر الثامن القادم بعنوان "We are".

وأغنية "Girlfriend"، التي شاركت العضوة سويون في كتابة كلماتها وتلحينها، هي أغنية بوب إلكترونية ذات إيقاع حيوي يضاف إليه أصوات الأعضاء المميزة، وتحمل رسالة مواساة لصديقة تمر بوقت عصيب بعد الانفصال. تتميز الأغنية بكلمات جذابة مثل "صديقتك أفضل من صديقك" ولحن مبهج ولازمة جماعية قوية.

وفي الفيديو الموسيقي، تتحول عضوات (G)I-DLE إلى مساعدات لصديقتهن في مدينة باريس، مدينة الحرية والانطلاق. وظهرت سويون وهي تركض خلف حافلة في قلب باريس، وميني تسير وهي تجر صندوق قمامة كبير، ويوكي تغلق صندوق سيارة تعرضت لحادث، مما خلق جوا غامضا.

ولاحقا، زاد التوتر مع ظهور مييون وهي تسير في شوارع الليل وكأنها تهرب من سيارة شرطة، وشوهدت شوهوا بتعبير غير مبال في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة. وفي هذه الأثناء، لفت الانتباه حذاء سقط من صندوق القمامة الذي كانت تجره ميني وحذاء آخر عالق في صندوق السيارة الذي أغلقته يوكي، مما ترك انطباعا قويا وأثار الفضول.

وخلال النهار، كانت العضوات يتفقدن دفترا ويلاحقن رجالا مجهولين، وفي الليل، كن يذهبن إلى بعض النوادي أو يركضن بحرية في الشوارع مع صديقاتهن، مما نقل أجواء الأغنية بشكل ثلاثي الأبعاد. وعلى وجه الخصوص، لفتت النهاية الأنظار عندما داهمت الشرطة العضوات وصديقاتهن في أثناء استمتاعهن بحفل صاخب.

ومن ناحية أخرى، يضم ألبوم (G)I-DLE المصغر الثامن "We are" ست أغنيات بما في ذلك "Girlfriend"، وسيتم إصداره في التاسع عشر من مايو.