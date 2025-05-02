ⓒ Atlantic Records

تسعى روزي، عضوة فرقة بلاك بينك العالمية التي حققت شهرة واسعة بأغنيتها الضاربة "آبارتمنت" (APT.)، هذه المرة إلى تحقيق نجاح آخر من خلال أغنية ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم "فورمولا 1".

فقد أعلنت شركة "وارنر ميوزيك كوريا" عن إطلاق روزي لأغنيتها الجديدة "ميسي" في التاسع من هذا الشهر، والتي تعتبر جزءا من الموسيقى التصويرية لفيلم "F1® The Movie".

ومن الجدير بالذكر أن فيلم "F1® The Movie"، الذي سيُعرض في دور السينما الشهر القادم، يحكي قصة السائق المخضرم سوني هايز، الذي يؤدي دوره براد بيت، والذي يلتقي بالمتسابق الصاعد جوشوا بيرس، الذي يجسده دامسون إدريس. ويتحد الاثنان سعيا لانتشال فريق فورمولا 1 المتعثر وتحقيق النصر.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار فيديو موسيقي للأغنية بالتزامن مع إطلاقها صوتيا. ويضم الفيديو لقطات تظهر فيها روزي وهي تسير بمفردها على طريق خال، ومشاهد أخرى تغني فيها بإحساس عميق مصحوبة بعزف على البيانو. كما يتضمن الفيديو مقتطفات من الفيلم المنتظر الذي يشارك فيه النجم براد بيت.

وعلاوة على ذلك، ستكون أغنية "ميسي" جزءا من ألبوم الموسيقى التصويرية الرسمي للفيلم، والذي يحمل عنوان "F1® The Album" والمقرر إطلاقه في السابع والعشرين من الشهر القادم. ويضم هذا الألبوم تشكيلة متنوعة من سبع عشرة أغنية لفنانين عالميين بارزين، من بينهم الدي جي الكورية الجنوبية الشهيرة بيغي غو، ونجم البوب البريطاني إد شيران، بالإضافة إلى مغني الراب الأمريكي دون توليفر.